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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 15 кві, 2018 18:20
cheetach написав:
Добрый вечер всем!
Подскажите, пожалуйста, по каким картам можно получать кешбэк при покупке лекарств? Какая карта выгоднее всего для расчетов в аптеке?
Так и Фарсик дает 3% по выручалочке MAX,не зависимо от дня недели
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REA 1109
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Додано: Нед 15 кві, 2018 19:21
REA 1109 написав:
Так и Фарсик дает 3% по выручалочке MAX,не зависимо от дня недели
Насколько я поняла из тарифов, у выручалочки МАХ максимальный размер кэшбэка ограничен в 500грн., у Таскомбанка - 1300грн. При покупке дорогого лекарства выручалочка МАХ несколько проигрывает, а для небольших трат она также будет очень полезна. Спасибо большое за помощь, завтра пойду открывать обе карты.
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cheetach
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Додано: Нед 15 кві, 2018 22:05
cheetach написав: REA 1109 написав:
Так и Фарсик дает 3% по выручалочке MAX,не зависимо от дня недели
Насколько я поняла из тарифов, у выручалочки МАХ максимальный размер кэшбэка ограничен в 500грн., у Таскомбанка - 1300грн. При покупке дорогого лекарства выручалочка МАХ несколько проигрывает, а для небольших трат она также будет очень полезна. Спасибо большое за помощь, завтра пойду открывать обе карты.
Да и надо учитывать что 500 грн до налогообложения,поэтому реально будет только 400 грн
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REA 1109
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Додано: Нед 15 кві, 2018 23:24
REA 1109 написав: cheetach написав: REA 1109 написав:
Так и Фарсик дает 3% по выручалочке MAX,не зависимо от дня недели
Насколько я поняла из тарифов, у выручалочки МАХ максимальный размер кэшбэка ограничен в 500грн., у Таскомбанка - 1300грн. При покупке дорогого лекарства выручалочка МАХ несколько проигрывает, а для небольших трат она также будет очень полезна. Спасибо большое за помощь, завтра пойду открывать обе карты.
Да и надо учитывать что 500 грн до налогообложения,поэтому реально будет только 400 грн
Ну и прикинуть, сможет ли фарсик протянуть еще хотя бы месяц
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