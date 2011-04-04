Додано: Вів 17 кві, 2018 10:32

меня уже давно посещала мысль но если бы кто то взял на себя тяжкий груз и оформил петицию на преза.

а мысль следующая - ограничить количество изменений тарифов банком. скажем не чаще одного раза в квартал. какого черта пользователи должны следить денно и нощно за банкирами что бы не попасть на комисс из-за измененных тарифов. если захотят что то менять пусть накапливают пул изменений в тарифах и меняют сразу все а не по капле доят.

и еще в эту же петицию добавить что все тарифы и изменения к ним должны быть подписаны электронной подписью с указанием кто подписал и временной меткой когда это было сделано так как эти вывешивания тарифов на сайте или листика на информационной доске задним числом тоже уже порядком надоедают.