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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 15 кві, 2018 18:20
cheetach написав:
Добрый вечер всем!
Подскажите, пожалуйста, по каким картам можно получать кешбэк при покупке лекарств? Какая карта выгоднее всего для расчетов в аптеке?
Так и Фарсик дает 3% по выручалочке MAX,не зависимо от дня недели
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REA 1109
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Додано: Нед 15 кві, 2018 19:21
REA 1109 написав:
Так и Фарсик дает 3% по выручалочке MAX,не зависимо от дня недели
Насколько я поняла из тарифов, у выручалочки МАХ максимальный размер кэшбэка ограничен в 500грн., у Таскомбанка - 1300грн. При покупке дорогого лекарства выручалочка МАХ несколько проигрывает, а для небольших трат она также будет очень полезна. Спасибо большое за помощь, завтра пойду открывать обе карты.
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cheetach
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Додано: Нед 15 кві, 2018 22:05
cheetach написав: REA 1109 написав:
Так и Фарсик дает 3% по выручалочке MAX,не зависимо от дня недели
Насколько я поняла из тарифов, у выручалочки МАХ максимальный размер кэшбэка ограничен в 500грн., у Таскомбанка - 1300грн. При покупке дорогого лекарства выручалочка МАХ несколько проигрывает, а для небольших трат она также будет очень полезна. Спасибо большое за помощь, завтра пойду открывать обе карты.
Да и надо учитывать что 500 грн до налогообложения,поэтому реально будет только 400 грн
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REA 1109
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Додано: Нед 15 кві, 2018 23:24
REA 1109 написав: cheetach написав: REA 1109 написав:
Так и Фарсик дает 3% по выручалочке MAX,не зависимо от дня недели
Насколько я поняла из тарифов, у выручалочки МАХ максимальный размер кэшбэка ограничен в 500грн., у Таскомбанка - 1300грн. При покупке дорогого лекарства выручалочка МАХ несколько проигрывает, а для небольших трат она также будет очень полезна. Спасибо большое за помощь, завтра пойду открывать обе карты.
Да и надо учитывать что 500 грн до налогообложения,поэтому реально будет только 400 грн
Ну и прикинуть, сможет ли фарсик протянуть еще хотя бы месяц
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Bosstone
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Додано: Пон 16 кві, 2018 15:29
Bosstone написав:
Ну и прикинуть, сможет ли фарсик протянуть еще хотя бы месяц
Сегодня пыталась оформить кредитку в Фарсике - абсолютно по всем "выручалочкам" - введена комиссия за обслуживание пользования кред.средствами, "Выручалочка MAX"- такого продукта нет вообще, т.е. нормальных предложений, к сожалению, на данный момент нет.
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cheetach
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Додано: Вів 17 кві, 2018 05:54
cheetach написав: REA 1109 написав:
Так и Фарсик дает 3% по выручалочке MAX,не зависимо от дня недели
Насколько я поняла из тарифов, у выручалочки МАХ максимальный размер кэшбэка ограничен в 500грн., у Таскомбанка - 1300грн. При покупке дорогого лекарства выручалочка МАХ несколько проигрывает, а для небольших трат она также будет очень полезна. Спасибо большое за помощь, завтра пойду открывать обе карты.
Там, где 3% КБ- числа 1300 нет.
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guntherhouse777
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Додано: Вів 17 кві, 2018 10:13
guntherhouse777 написав:
Там, где 3% КБ- числа 1300 нет.
Там безлимитно?
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cheetach
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Додано: Вів 17 кві, 2018 10:32
меня уже давно посещала мысль но если бы кто то взял на себя тяжкий груз и оформил петицию на преза.
а мысль следующая - ограничить количество изменений тарифов банком. скажем не чаще одного раза в квартал. какого черта пользователи должны следить денно и нощно за банкирами что бы не попасть на комисс из-за измененных тарифов. если захотят что то менять пусть накапливают пул изменений в тарифах и меняют сразу все а не по капле доят.
и еще в эту же петицию добавить что все тарифы и изменения к ним должны быть подписаны электронной подписью с указанием кто подписал и временной меткой когда это было сделано так как эти вывешивания тарифов на сайте или листика на информационной доске задним числом тоже уже порядком надоедают.
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mephala
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Додано: Вів 17 кві, 2018 10:36
mephala написав:
а мысль следующая - ограничить количество изменений тарифов банком. скажем не чаще одного раза в квартал
Требование незаконное со всех сторон, вообще-то
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Додано: Вів 17 кві, 2018 10:41
Faceless написав: mephala написав:
а мысль следующая - ограничить количество изменений тарифов банком. скажем не чаще одного раза в квартал
Требование незаконное со всех сторон, вообще-то
если идти вашей мыслью так все ограничения придуманные НБУ с целью регулирования рынка банковских услуг незаконны.
если бы ограничение применялось для одного банка - то да не законно.
а если для всех - то это регулирование условий предоставления банковских услуг.
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mephala
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