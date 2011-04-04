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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 17 кві, 2018 10:51
mephala написав: Faceless написав: mephala написав:
а мысль следующая - ограничить количество изменений тарифов банком. скажем не чаще одного раза в квартал
Требование незаконное со всех сторон, вообще-то
если идти вашей мыслью так все ограничения придуманные НБУ с целью регулирования рынка банковских услуг незаконны.
если бы ограничение применялось для одного банка - то да не законно.
а если для всех - то это регулирование условий предоставления банковских услуг.
Мысли в том, что это ограничение свободы изменения тарифов, при том, что оно соответствует всем нормам сейчас. Это вообще трудно назвать регулированием рынка банковских услуг.
Как контраргумент, кроме банального нарушения права своевременно менять свои тарифы, тут же можно привести:
- невозможность из-за такого требования оперативно отреагировать на законодательные изменения, в первую очередь того же НБУ
- финансовые потери из-за несоответствия тарифов текущим рыночным и внутренним условиям, невозможность оперативно исправлять ошибки
- финансовые потери в связи с дополнительными задержками при введении новых продуктов и сервисов
Я не спорю, что частое изменение тарифов (порой до 2 раз в месяц) раздражает. Но попытка законодательно ограничить это право банков (и, кстати, почему только банков?) - это и незаконное ограничение их прав, и концептуально неверный подход
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Додано: Вів 17 кві, 2018 11:02
Faceless написав:
Я не спорю, что частое изменение тарифов (порой до 2 раз в месяц) раздражает. Но попытка законодательно ограничить это право банков (и, кстати, почему только банков?) - это и незаконное ограничение их прав, и концептуально неверный подход
ну если по большому счету то меня не устраивает то что в законе записано что банк может менять тариф просто уведомив клиента. причем это уведомление никем и никак не контролируется. и то что частота эта не регламентируется меня тоже раздражает - я что должен следить за банками как за врагами народа неустанно?
я предложил компромиссный вариант кстати. вариант который меня устраивает а не является компромиссным - изменение в тарифы только по обоюдному согласию с подписыванием доп соглашения. если хотя бы одна из сторон не согласна на изменения тарифов то обслуживание идет на старых условиях до завершения срока договора.
предлагайте свои варианты если считаете что можно выйти из этой ситуации более гибко. но то что творится сейчас - это маразм. банки крутят тарифами как цыган солнцем и знают что не несут за это никакой ответственности.
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а по поводу почему только банков - ну так нужно же с чего то начинать.
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mephala
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Додано: Вів 17 кві, 2018 11:14
mephala
Всё проще, не нравится - не пользуйся или пользуйся теми банками которые не меняют. Договор подписываешь на обслуживание добровольно, в сознании, или заставили силой?
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Додано: Вів 17 кві, 2018 11:25
komp написав:mephala
Всё проще, не нравится - не пользуйся или пользуйся теми банками которые не меняют. Договор подписываешь на обслуживание добровольно, в сознании, или заставили силой?
я ждал что то подобное =)
тогда у меня встречное предложени - может уберем все контролирующие и регулирующие органы в стране?
рынок все сам урегулирует - все же мы в сознании и никто силой не заставляет.
Сгоревшим в ТРЦ или детском лагере расскажите что мы все добровольно и в сознании и никакие контролирующие и регулирующие органы государства не нужны
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Додано: Вів 17 кві, 2018 11:55
Правильно було б заборонити міняти тарифи без прямої особистої згоди, а не в договорі ми маєм право міняти коли хочемо...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Вів 17 кві, 2018 12:35
mephala написав: Faceless написав:
Я не спорю, что частое изменение тарифов (порой до 2 раз в месяц) раздражает. Но попытка законодательно ограничить это право банков (и, кстати, почему только банков?) - это и незаконное ограничение их прав, и концептуально неверный подход
ну если по большому счету то меня не устраивает то что в законе записано что банк может менять тариф просто уведомив клиента. причем это уведомление никем и никак не контролируется. и то что частота эта не регламентируется меня тоже раздражает - я что должен следить за банками как за врагами народа неустанно?
я предложил компромиссный вариант кстати. вариант который меня устраивает а не является компромиссным - изменение в тарифы только по обоюдному согласию с подписыванием доп соглашения. если хотя бы одна из сторон не согласна на изменения тарифов то обслуживание идет на старых условиях до завершения срока договора.
предлагайте свои варианты если считаете что можно выйти из этой ситуации более гибко. но то что творится сейчас - это маразм. банки крутят тарифами как цыган солнцем и знают что не несут за это никакой ответственности.
ЗЫ
а по поводу почему только банков - ну так нужно же с чего то начинать.
Изменение по обоюдному согласию - целесообразно для договоров, имеющих четко оговоренный срок - кредитных, депозитных. Для РКО, обслуживания текущих/карточных счетов такой подход бессмысленен ввиду
- фактически отсутствия конкретного срока действия договора
- массовости и низкодоходности на один договор такой деятельности, в связи с чем подобная инициатива вызовет огромный рост расходов на сопровождение продуктов
Как можно простимулировать банки ответственнее подходить к изменению условий?
- можно обязать уведомлять об изменениях даже в публичном договоре за бОльший период, например за 90 дней, с какими-нибудь санкциями за несвоевременное уведомление
- обязать публиковать такие изменения не только на офсайте, а и например в каком-нибудь Урядовом курьере. Не настолько накладно, как персональные письма клиентам, но достаточно ощутимо, чтобы лишний раз подумать, а не отложить ли еще одну правку на попозже
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