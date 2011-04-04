Додано: Вів 17 кві, 2018 11:02

Faceless написав: Я не спорю, что частое изменение тарифов (порой до 2 раз в месяц) раздражает. Но попытка законодательно ограничить это право банков (и, кстати, почему только банков?) - это и незаконное ограничение их прав, и концептуально неверный подход Я не спорю, что частое изменение тарифов (порой до 2 раз в месяц) раздражает. Но попытка законодательно ограничить это право банков (и, кстати, почему только банков?) - это и незаконное ограничение их прав, и концептуально неверный подход

ну если по большому счету то меня не устраивает то что в законе записано что банк может менять тариф просто уведомив клиента. причем это уведомление никем и никак не контролируется. и то что частота эта не регламентируется меня тоже раздражает - я что должен следить за банками как за врагами народа неустанно?я предложил компромиссный вариант кстати. вариант который меня устраивает а не является компромиссным - изменение в тарифы только по обоюдному согласию с подписыванием доп соглашения. если хотя бы одна из сторон не согласна на изменения тарифов то обслуживание идет на старых условиях до завершения срока договора.предлагайте свои варианты если считаете что можно выйти из этой ситуации более гибко. но то что творится сейчас - это маразм. банки крутят тарифами как цыган солнцем и знают что не несут за это никакой ответственности.ЗЫа по поводу почему только банков - ну так нужно же с чего то начинать.