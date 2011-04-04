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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 103104105106
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:36

Сибарит
смс не катит. дошло не дошло. доказывай потом что не верблюд.
или четко оговоренное место на сайте с электронной подписью указывающей кто и когда подписал или как предложили публикация у третьих лиц. желательно не частных.
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 14:51

Re: Байки про банки і не тільки....

В Украине планируют ввести жесткий контроль за теми, кто получает субсидии! Если депутаты поддержат законопроект, скрыть доходы станет сложнее. Инспекторам откроют данные об украинцах, которые получают соцпомощь.
Например, в банках о наличии счетов https://www.segodnya.ua/ukraine/v-ukrai ... 30362.html
bub-har
 
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