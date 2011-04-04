Сибарит
смс не катит. дошло не дошло. доказывай потом что не верблюд.
или четко оговоренное место на сайте с электронной подписью указывающей кто и когда подписал или как предложили публикация у третьих лиц. желательно не частных.
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 17 кві, 2018 13:36
Сибарит
смс не катит. дошло не дошло. доказывай потом что не верблюд.
или четко оговоренное место на сайте с электронной подписью указывающей кто и когда подписал или как предложили публикация у третьих лиц. желательно не частных.
Додано: Вів 17 кві, 2018 14:51
Re: Байки про банки і не тільки....
В Украине планируют ввести жесткий контроль за теми, кто получает субсидии! Если депутаты поддержат законопроект, скрыть доходы станет сложнее. Инспекторам откроют данные об украинцах, которые получают соцпомощь.
Например, в банках о наличии счетов
реклама
|