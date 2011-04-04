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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 104105106107>
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:36

Сибарит
смс не катит. дошло не дошло. доказывай потом что не верблюд.
или четко оговоренное место на сайте с электронной подписью указывающей кто и когда подписал или как предложили публикация у третьих лиц. желательно не частных.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 14:51

Re: Байки про банки і не тільки....

В Украине планируют ввести жесткий контроль за теми, кто получает субсидии! Если депутаты поддержат законопроект, скрыть доходы станет сложнее. Инспекторам откроют данные об украинцах, которые получают соцпомощь.
Например, в банках о наличии счетов https://www.segodnya.ua/ukraine/v-ukrai ... 30362.html
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 17:46

  bub-har написав:Например, в банках о наличии счетов https://www.segodnya.ua/ukraine/v-ukrai ... 30362.html

Пусть ПДВ отменят с любого чиха, еще парочку-другую налогов, например с депозитов и не нужно будет водить подачкой у носа субсидиантов, перекладывая ее из одного своего кармана в другой.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:03

Re: Байки про банки і не тільки....

За один день пришли СМС от трех банков, белка предлагает депо для СВОИХ, КД приглашает в другой город на кредитом...Знатно базой приторговывают. Да и банки поди уже не жируют на клиентах...
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 22:46

  ruvex написав:За один день пришли СМС от трех банков, белка предлагает депо для СВОИХ, КД приглашает в другой город на кредитом...Знатно базой приторговывают. Да и банки поди уже не жируют на клиентах...

Кто такая белка, а какие банки еще?
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 23:09

  Oleg_Sa написав:Кто такая белка?

:)
Вероятно,

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l66
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Когда будут достойные проценты,а не это позорище-пусть шлют свои смски)
А пока что полем-лесом,в поисках дурачков.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 08:53

Re: Байки про банки і не тільки....

  ruvex написав:КД приглашает


=КредитДніпро?

мені вже 2ий раз прислав СМС, навіть не чув що є такий банк....

от тобі і захист перс. даних - зливають продають аж гай гуде!
єтіть
+50грн !
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Тоже за последние дни пришло от БИСа, Меги, и Кредит-Днепра
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 09:06

Re: Байки про банки і не тільки....

Укргаз телефонував вчора
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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