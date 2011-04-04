greenozon написав:=КредитДніпро?
мені вже 2ий раз прислав СМС, навіть не чув що є такий банк....
от тобі і захист перс. даних - зливають продають аж гай гуде!
єтіть
А в нас хіба реально існує "захист персональних даних"
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 18 кві, 2018 09:09
Re: Байки про банки і не тільки....
А в нас хіба реально існує "захист персональних даних"
Додано: Сер 18 кві, 2018 13:18
Когда были пристойные проценты, то недурачки пооткрывали депозиты на сроки 555-735 дней под 6,5% в валюте и по 21% в гривне до конца 2019 года.
Поэтому сейчас эти недурачки сидят на попе ровно, подсчитывают барыши и не страдают от нынешних позорных ставок
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 18 кві, 2018 13:49
Re: Байки про банки і не тільки....
но шо делать после того как столбы закончатся? от в чем вопрос.
Додано: Сер 18 кві, 2018 13:57
будет Апрель и будут выборы и будут демонстрации и ставки прогнуться под нас.
— Чем же все это окончится? — Будет апрель.
— Будет апрель, вы уверены? — Да, я уверен.
Я уже слышал, и слух этот мною проверен,
будто бы в роще сегодня звенела свирель.
— Что же из этого следует? — Следует жить,
шить сарафаны и легкие платья из ситца.
— Вы полагаете, все это будет носиться?
— Я полагаю, что все это следует шить.
Следует шить, ибо, сколько вьюгё не кружить,
нёдолговечны ее кабала и опала.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Сер 18 кві, 2018 14:28
С удовольствием процитирую коллегу!
Black Jack - White Business
Додано: Сер 18 кві, 2018 14:56
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