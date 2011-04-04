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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 104105106107
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 09:09

Re: Байки про банки і не тільки....

greenozon написав:=КредитДніпро?

мені вже 2ий раз прислав СМС, навіть не чув що є такий банк....

от тобі і захист перс. даних - зливають продають аж гай гуде!
єтіть

А в нас хіба реально існує "захист персональних даних" :)
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 13:18

  LuckyG написав:Когда будут достойные проценты,а не это позорище-пусть шлют свои смски)
А пока что полем-лесом,в поисках дурачков.

Когда были пристойные проценты, то недурачки пооткрывали депозиты на сроки 555-735 дней под 6,5% в валюте и по 21% в гривне до конца 2019 года.
Поэтому сейчас эти недурачки сидят на попе ровно, подсчитывают барыши и не страдают от нынешних позорных ставок :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 13:49

Re: Байки про банки і не тільки....

но шо делать после того как столбы закончатся? от в чем вопрос.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 13:57

  mephala написав:но шо делать после того как столбы закончатся? от в чем вопрос.


будет Апрель и будут выборы и будут демонстрации и ставки прогнуться под нас.


— Чем же все это окончится? — Будет апрель.
— Будет апрель, вы уверены? — Да, я уверен.
Я уже слышал, и слух этот мною проверен,
будто бы в роще сегодня звенела свирель.

— Что же из этого следует? — Следует жить,
шить сарафаны и легкие платья из ситца.
— Вы полагаете, все это будет носиться?
— Я полагаю, что все это следует шить.

Следует шить, ибо, сколько вьюгё не кружить,
нёдолговечны ее кабала и опала.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 14:28

  Oleg_Sa написав:
  ruvex написав:За один день пришли СМС от трех банков, белка предлагает депо для СВОИХ, КД приглашает в другой город на кредитом...Знатно базой приторговывают. Да и банки поди уже не жируют на клиентах...

Кто такая белка, а какие банки еще?

  greenozon написав:=КредитДніпро?

С удовольствием процитирую коллегу! :wink:
  Вкладчик1234 написав:Тоже за последние дни пришло от БИСа, Меги, и Кредит-Днепра
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 14:56

  mephala написав:но шо делать после того как столбы закончатся? от в чем вопрос.

Главное -не приучать к дармовому ресурсу.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 18:50

БИС понял, что на смс я не ведусь - и звонили из отделения сегодня, зазывали :-)
Хорошая попытка, но нет :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 19:20

  lubopytnaya написав:
  LuckyG написав:Когда будут достойные проценты,а не это позорище-пусть шлют свои смски)
А пока что полем-лесом,в поисках дурачков.

Когда были пристойные проценты, то недурачки пооткрывали депозиты на сроки 555-735 дней под 6,5% в валюте и по 21% в гривне до конца 2019 года.
Поэтому сейчас эти недурачки сидят на попе ровно, подсчитывают барыши и не страдают от нынешних позорных ставок :D

И в каких банках был банкет?
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ruvex
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