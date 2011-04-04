Додано: Сер 18 кві, 2018 13:57

mephala написав: но шо делать после того как столбы закончатся? от в чем вопрос. но шо делать после того как столбы закончатся? от в чем вопрос.

будет Апрель и будут выборы и будут демонстрации и ставки прогнуться под нас.— Чем же все это окончится? — Будет апрель.— Будет апрель, вы уверены? — Да, я уверен.Я уже слышал, и слух этот мною проверен,будто бы в роще сегодня звенела свирель.— Что же из этого следует? — Следует жить,шить сарафаны и легкие платья из ситца.— Вы полагаете, все это будет носиться?— Я полагаю, что все это следует шить.Следует шить, ибо, сколько вьюгё не кружить,нёдолговечны ее кабала и опала.