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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 18 кві, 2018 09:09
greenozon написав:=КредитДніпро?
мені вже 2ий раз прислав СМС, навіть не чув що є такий банк....
от тобі і захист перс. даних - зливають продають аж гай гуде!
єтіть
А в нас хіба реально існує "захист персональних даних"
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Додано: Сер 18 кві, 2018 13:18
LuckyG написав:
Когда будут достойные проценты,а не это позорище-пусть шлют свои смски)
А пока что полем-лесом,в поисках дурачков.
Когда были пристойные проценты, то недурачки пооткрывали депозиты на сроки 555-735 дней под 6,5% в валюте и по 21% в гривне до конца 2019 года.
Поэтому сейчас эти недурачки сидят на попе ровно, подсчитывают барыши и не страдают от нынешних позорных ставок
Жадность и Отвага!
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Додано: Сер 18 кві, 2018 13:49
но шо делать после того как столбы закончатся? от в чем вопрос.
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mephala
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Додано: Сер 18 кві, 2018 13:57
mephala написав:
но шо делать после того как столбы закончатся? от в чем вопрос.
будет Апрель и будут выборы и будут демонстрации и ставки прогнуться под нас.
— Чем же все это окончится? — Будет апрель.
— Будет апрель, вы уверены? — Да, я уверен.
Я уже слышал, и слух этот мною проверен,
будто бы в роще сегодня звенела свирель.
— Что же из этого следует? — Следует жить,
шить сарафаны и легкие платья из ситца.
— Вы полагаете, все это будет носиться?
— Я полагаю, что все это следует шить.
Следует шить, ибо, сколько вьюгё не кружить,
нёдолговечны ее кабала и опала.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
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Додано: Сер 18 кві, 2018 14:28
Oleg_Sa написав: ruvex написав:
За один день пришли СМС от трех банков, белка предлагает депо для СВОИХ, КД приглашает в другой город на кредитом...Знатно базой приторговывают. Да и банки поди уже не жируют на клиентах...
Кто такая белка, а какие банки еще?
greenozon написав:
=КредитДніпро?
С удовольствием процитирую коллегу!
Вкладчик1234 написав:
Тоже за последние дни пришло от БИСа, Меги, и Кредит-Днепра
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Додано: Сер 18 кві, 2018 14:56
mephala написав:
но шо делать после того как столбы закончатся? от в чем вопрос.
Главное -не приучать к дармовому ресурсу.
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Додано: Сер 18 кві, 2018 18:50
БИС понял, что на смс я не ведусь - и звонили из отделения сегодня, зазывали
Хорошая попытка, но нет
Всё IMHO
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Додано: Сер 18 кві, 2018 19:20
lubopytnaya написав: LuckyG написав:
Когда будут достойные проценты,а не это позорище-пусть шлют свои смски)
А пока что полем-лесом,в поисках дурачков.
Когда были пристойные проценты, то недурачки пооткрывали депозиты на сроки 555-735 дней под 6,5% в валюте и по 21% в гривне до конца 2019 года.
Поэтому сейчас эти недурачки сидят на попе ровно, подсчитывают барыши и не страдают от нынешних позорных ставок
Извлечем немного конкретики для объективного резюмирования. Уточните плз в каких банках был банкет?
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Додано: Сер 18 кві, 2018 20:32
ruvex написав: lubopytnaya написав: LuckyG написав:
Когда будут достойные проценты,а не это позорище-пусть шлют свои смски)
А пока что полем-лесом,в поисках дурачков.
Когда были пристойные проценты, то недурачки пооткрывали депозиты на сроки 555-735 дней под 6,5% в валюте и по 21% в гривне до конца 2019 года.
Поэтому сейчас эти недурачки сидят на попе ровно, подсчитывают барыши и не страдают от нынешних позорных ставок
Извлечем немного конкретики для объективного резюмирования. Уточните плз в каких банках был банкет?
В Ощаде например.
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slasva
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Додано: Сер 18 кві, 2018 20:47
slasva написав:
В Ощаде например.
Ок. Принимается.
п.с. Огласите весь список пожалуйста...(с)
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