RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 105106107108
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 20:49

Re: Байки про банки і не тільки....

в общем, данный ломбард, как и покойный платинум, будет только сниться в хороших снах хомякам, которые умеют считать свои деньги, в случае попадалова к бандитам в фонд грабування
Stringer
 
Повідомлень: 7479
З нами з: 23.01.13
Подякував: 206 раз.
Подякували: 1023 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 20:58

  lubopytnaya написав:
  LuckyG написав:Когда будут достойные проценты,а не это позорище-пусть шлют свои смски)
А пока что полем-лесом,в поисках дурачков.

Когда были пристойные проценты, то недурачки пооткрывали депозиты на сроки 555-735 дней под 6,5% в валюте и по 21% в гривне до конца 2019 года.
Поэтому сейчас эти недурачки сидят на попе ровно, подсчитывают барыши и не страдают от нынешних позорных ставок :D

$52 чистыми за $1000 в год и риск получить всё бумагой в конце когда часы пробьют 12 и карета превратится в тыкву, это да банкет :lol:
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6952
З нами з: 18.06.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 479 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 21:18

  Ukrainian написав:
  lubopytnaya написав:
  LuckyG написав:Когда будут достойные проценты,а не это позорище-пусть шлют свои смски)
А пока что полем-лесом,в поисках дурачков.

Когда были пристойные проценты, то недурачки пооткрывали депозиты на сроки 555-735 дней под 6,5% в валюте и по 21% в гривне до конца 2019 года.
Поэтому сейчас эти недурачки сидят на попе ровно, подсчитывают барыши и не страдают от нынешних позорных ставок :D

$52 чистыми за $1000 в год и риск получить всё бумагой в конце когда часы пробьют 12 и карета превратится в тыкву, это да банкет :lol:

А скільки у Вас на аХціях чистими на 1000 американців?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24432
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1248 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 105106107108
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
242 199136
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 14:22
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 68694
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 15691
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12810)
18.04.2018 22:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.