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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 18 кві, 2018 20:49
в общем, данный ломбард, как и покойный платинум, будет только сниться в хороших снах хомякам, которые умеют считать свои деньги, в случае попадалова к бандитам в фонд грабування
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Додано: Сер 18 кві, 2018 20:58
lubopytnaya написав: LuckyG написав:
Когда будут достойные проценты,а не это позорище-пусть шлют свои смски)
А пока что полем-лесом,в поисках дурачков.
Когда были пристойные проценты, то недурачки пооткрывали депозиты на сроки 555-735 дней под 6,5% в валюте и по 21% в гривне до конца 2019 года.
Поэтому сейчас эти недурачки сидят на попе ровно, подсчитывают барыши и не страдают от нынешних позорных ставок
$52 чистыми за $1000 в год и риск получить всё бумагой в конце когда часы пробьют 12 и карета превратится в тыкву, это да банкет
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Сер 18 кві, 2018 21:18
Ukrainian написав: lubopytnaya написав: LuckyG написав:
Когда будут достойные проценты,а не это позорище-пусть шлют свои смски)
А пока что полем-лесом,в поисках дурачков.
Когда были пристойные проценты, то недурачки пооткрывали депозиты на сроки 555-735 дней под 6,5% в валюте и по 21% в гривне до конца 2019 года.
Поэтому сейчас эти недурачки сидят на попе ровно, подсчитывают барыши и не страдают от нынешних позорных ставок
$52 чистыми за $1000 в год и риск получить всё бумагой в конце когда часы пробьют 12 и карета превратится в тыкву, это да банкет
А скільки у Вас на аХціях чистими на 1000 американців?
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