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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 18 кві, 2018 20:49
Re: Байки про банки і не тільки....
в общем, данный ломбард, как и покойный платинум, будет только сниться в хороших снах хомякам, которые умеют считать свои деньги, в случае попадалова к бандитам в фонд грабування
Додано: Сер 18 кві, 2018 20:58
$52 чистыми за $1000 в год и риск получить всё бумагой в конце когда часы пробьют 12 и карета превратится в тыкву, это да банкет
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Сер 18 кві, 2018 21:18
А скільки у Вас на аХціях чистими на 1000 американців?
Додано: Чет 19 кві, 2018 00:05
Re: Байки про банки і не тільки....
у него -5% за 3 месяца на доу джонсе,
или скока он скажет - от балды, когда он "зашел"...
И это еще "12 не пробило" - кризис очередной тока на подходе, но он же "в дальносрок" будет терпеть...
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Чет 19 кві, 2018 06:19
В последнее время часто пишут, мол, банки начали повышать проценты по депозитам.
Кроме "Мегабанка", который устроил акцию на 11 дней (с 16 по 27) и повысил на 0,5% ставки по депо в гривне, больше не увидел ни одного банка, кто еще реально повысил ставки.
Подскажите, плиз, куда смотреть.
Спасибо.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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