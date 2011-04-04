Искатель написав:В последнее время часто пишут, мол, банки начали повышать проценты по депозитам.
Кроме "Мегабанка", который устроил акцию на 11 дней (с 16 по 27) и повысил на 0,5% ставки по депо в гривне, больше не увидел ни одного банка, кто еще реально повысил ставки.
Подскажите, плиз, куда смотреть.
Спасибо.
Також не бачу обгунтованих депоставок,нажаль.
Голосувати треба рубльом потрохи на вихід.
За останній тиждень отримав декілька смс від БІС,Мега, з одного навіть дзвонили
Проте коли глянув на їхні ставки -однозначно не бачу змісту рзміщати
Мені здається вкладчиків, яких можна було загнати на низькі ставки уже загнали, а інші просто не ведуться,
Коли збільшиться кількість останніх банки змушені будуть піднімати рівень ставок хоча б до рівня облігацій держави, тобто 7%