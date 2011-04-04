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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 106107108109
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:32

  Искатель написав:В последнее время часто пишут, мол, банки начали повышать проценты по депозитам.
Кроме "Мегабанка", который устроил акцию на 11 дней (с 16 по 27) и повысил на 0,5% ставки по депо в гривне, больше не увидел ни одного банка, кто еще реально повысил ставки.
Подскажите, плиз, куда смотреть.
Спасибо.


Також не бачу обгунтованих депоставок,нажаль.
Голосувати треба рубльом потрохи на вихід.
За останній тиждень отримав декілька смс від БІС,Мега, з одного навіть дзвонили
Проте коли глянув на їхні ставки -однозначно не бачу змісту рзміщати

Мені здається вкладчиків, яких можна було загнати на низькі ставки уже загнали, а інші просто не ведуться,

Коли збільшиться кількість останніх банки змушені будуть піднімати рівень ставок хоча б до рівня облігацій держави, тобто 7%
qwerty2015
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:49

  LuckyG написав:
  ruvex написав:
  slasva написав:В Ощаде например.

Ок. Принимается.

п.с. Огласите весь список пожалуйста...(с)

Таких рисков в БС не было и близко за всю историю независимой Украины. Так что 6.5% лично я банкетом считать отказываюсь. Кстати,ставки по евробондам мой тезис подтверждают. При таких рисках это не банкет,а ходьба по минному полю.

Согласен. К тому же, учитывая отсутствие, присутствия :mrgreen: многих гусарский, да и всех оставшихся банков по регионам, картина видится довольно унылая.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:21

Re: Байки про банки і не тільки....

  qwerty2015 написав:Голосувати треба рубльом потрохи на вихід.

Ну с рублом на на вихiд однозначно, это же надо чтоб так залипло...
komp
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  #<1 ... 106107108109
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