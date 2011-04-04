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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 19 кві, 2018 10:32
Искатель написав:
В последнее время часто пишут, мол, банки начали повышать проценты по депозитам.
Кроме "Мегабанка", который устроил акцию на 11 дней (с 16 по 27) и повысил на 0,5% ставки по депо в гривне, больше не увидел ни одного банка, кто еще реально повысил ставки.
Подскажите, плиз, куда смотреть.
Спасибо.
Також не бачу обгунтованих депоставок,нажаль.
Голосувати треба рубльом потрохи на вихід.
За останній тиждень отримав декілька смс від БІС,Мега, з одного навіть дзвонили
Проте коли глянув на їхні ставки -однозначно не бачу змісту рзміщати
Мені здається вкладчиків, яких можна було загнати на низькі ставки уже загнали, а інші просто не ведуться,
Коли збільшиться кількість останніх банки змушені будуть піднімати рівень ставок хоча б до рівня облігацій держави, тобто 7%
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qwerty2015
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Додано: Чет 19 кві, 2018 10:49
LuckyG написав: ruvex написав: slasva написав:
В Ощаде например.
Ок. Принимается.
п.с. Огласите весь список пожалуйста...(с)
Таких рисков в БС не было и близко за всю историю независимой Украины. Так что 6.5% лично я банкетом считать отказываюсь. Кстати,ставки по евробондам мой тезис подтверждают. При таких рисках это не банкет,а ходьба по минному полю.
Согласен. К тому же, учитывая отсутствие, присутствия
многих гусарский, да и всех оставшихся банков по регионам, картина видится довольно унылая.
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ruvex
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Додано: Чет 19 кві, 2018 11:21
qwerty2015 написав:
Голосувати треба рубльом потрохи на вихід.
Ну с рублом на на вихiд однозначно, это же надо чтоб так залипло...
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Додано: Чет 19 кві, 2018 11:37
Осторожно мошенники! Взламывают интернет-банкинги. Звонят с № 0944401058!
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Додано: Чет 19 кві, 2018 11:45
Ukrainian написав:
$52 чистыми за $1000 в год и риск получить всё бумагой в конце когда часы пробьют 12 и карета превратится в тыкву, это да банкет
Наслушались уже про твои "часы" беспокойные, еще когда в Привате безналоговые 13% по дол. были и 9,5% после национализации. Уже даже не смешно это читать.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 12:22
Киев. 19 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Фонд гарантирования вкладов физических лиц
(ФГВФЛ) считает возможным в следующем году приступить к поэтапному увеличению
гарантированной суммы возмещения с 200 тыс. грн до 600-800 тыс. грн, сообщил
директор-распорядитель ФГВФЛ Константин Ворушилин.
"Основная цель, которую ставит перед собой Фонд гарантирования, повысить
гарантированную сумму возмещения вкладов… Мы считаем, что при определенных
совместных усилиях мы вполне можем выходить на поэтапное увеличение
гарантированной суммы возмещения вкладов в следующем году до 600-800 тыс. грн",
- сказал он на брифинге в Киеве в четверг.
При этом К.Ворушилин добавил, что для повышения гарантированной суммы возмещения
вкладов необходимо стабилизировать финансовое положение ФГВФЛ и не допустить
потери активов неплатежепособных банков.
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komp
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