Додано: Чет 19 кві, 2018 14:04

внутренней политической турбулентности. По этой же причине исчезнут иностранные инвестиции

Чтобы расплатиться по имеющимся долгам, Украине придется привлекать новые кредиты. Наша страна находится в замкнутом круге, выйти из которого поможет лишь экономическое чудо.ФАКТ. Со времен независимости украинская экономика является дефицитной. Украина потребляет больше, чем производит, а дефицит покрывает с помощью кредитов. Как известно, в 1991 году у Украины был нулевой внешний долг. Сейчас у нашей страны накопился долг в размере 76 млрд долларов. Однако не так страшна сумма долга, как стоимость его обслуживания, которая составляет около 6-8% ВВП Украины. При этом, экономика нашей страны растет менее скромными темпами – всего на 2-3% в год.ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛГА. По оценкам Всемирного банка, в 2018-2019 годах Украине понадобится около 18 млрд долларов долгового финансирования. По оценкам украинского экономиста Виктора Скаршевского, в ближайшие три года на погашение и обслуживание долга Украине понадобится 26 млрд долларов. И это без учета финансирования дефицита бюджета.ГДЕ УКРАИНА ВОЗЬМЕТ ДЕНЬГИ? В планах украинского правительства – разместить евробонды на сумму 4 млрд долларов: 2,5 млрд долларов планируют привлечь в 2018 году и 1,5 млрд долларов – в 2019 году. Эти деньги, по прогнозам НБУ, пойдут на финансирование дефицита госбюджета.Также в Нацбанке надеются получить очередной транш от Международного валютного фонда. По словам заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба, МВФ может предоставить Украине кредит в размере 2 млрд долларов уже в начале третьего квартала 2018 года. Сологуб уверен, что Украина к этому времени успеет выполнить все требования организации. Помимо этого, НБУ надеется получить кредиты от Евросоюза и Всемирного банка. Ранее вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини заявляла, что транш в размере 1 млрд евро Украина может получить до конца 2018 года.А ХВАТИТ? По словам экономиста Виктора Скаршевского,, а. Эксперт отмечает, что в 2019 году Украина не получит внешнего финансирования из-за двух избирательных кампаний и, которые и так мизерные. Обязательства же по внешнему долгу останутся. Скаршевский подчеркивает, что уже сейчас правительство должно начать переговоры с внешними кредиторами относительно реструктуризации долга.-----От по цій причині в 2018 році краще забрати вклади з банків і пересидіти виборчий 2019 рік в твердій валюті.Плату в $40 дол за $1000 вважаю не прийнятною,бо існує ризик втратити більше.