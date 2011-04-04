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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 107108109110
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:06

Гарантії за депозитами можуть підняти до 800 тисяч
"Ми хочемо виходити на поетапне збільшення гарантованої суми відшкодування вкладів до 600-800 тисяч грн з наступного року. У нас давно назрівав такий план, і зараз ми вже можемо виходити з такою пропозицією"

Ворушилін зазначив, що для цього потрібно стабілізувати фінансове становище Фонду і не допустити втрати активів неплатоспроможних банків.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/04/19/636169/
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:10

  jump написав:Гарантії за депозитами можуть підняти до 800 тисяч
"Ми хочемо виходити на поетапне збільшення гарантованої суми відшкодування вкладів до 600-800 тисяч грн з наступного року. У нас давно назрівав такий план, і зараз ми вже можемо виходити з такою пропозицією"

Ворушилін зазначив, що для цього потрібно стабілізувати фінансове становище Фонду і не допустити втрати активів неплатоспроможних банків.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/04/19/636169/


Обицянки-цяцянки
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:54

  Вкладчик1234 написав:
  jump написав:Гарантії за депозитами можуть підняти до 800 тисяч
"Ми хочемо виходити на поетапне збільшення гарантованої суми відшкодування вкладів до 600-800 тисяч грн з наступного року. У нас давно назрівав такий план, і зараз ми вже можемо виходити з такою пропозицією"

Ворушилін зазначив, що для цього потрібно стабілізувати фінансове становище Фонду і не допустити втрати активів неплатоспроможних банків.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/04/19/636169/


Обицянки-цяцянки


панство, а что слышно по 100% гарантии в ощадбанке, отменять, когда?
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Kripo
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