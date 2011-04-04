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Гарантії за депозитами можуть підняти до 800 тисяч "Ми хочемо виходити на поетапне збільшення гарантованої суми відшкодування вкладів до 600-800 тисяч грн з наступного року. У нас давно назрівав такий план, і зараз ми вже можемо виходити з такою пропозицією"
jump написав:Гарантії за депозитами можуть підняти до 800 тисяч "Ми хочемо виходити на поетапне збільшення гарантованої суми відшкодування вкладів до 600-800 тисяч грн з наступного року. У нас давно назрівав такий план, і зараз ми вже можемо виходити з такою пропозицією"
jump написав:Гарантії за депозитами можуть підняти до 800 тисяч "Ми хочемо виходити на поетапне збільшення гарантованої суми відшкодування вкладів до 600-800 тисяч грн з наступного року. У нас давно назрівав такий план, і зараз ми вже можемо виходити з такою пропозицією"