Байки про банки і не тільки....
+ Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:36
chipmunk написав: Вкладчик1234 написав: НБУ назвал нарушителей банковских нормативов
А кажуть оздоровили, банкопад скінчився
Є ще чим зайнятись! Завтра тяпниця, кстаті, чи новий глава любить інший день?
И в ТАКИХ помойках такие жалкие проценты?) БС без сомнения уже здорова,Буратины приглашаются.
LuckyG
Повідомлень: 495
З нами з: 24.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 40 раз.
Профіль
Додано: П'ят 20 кві, 2018 17:24
Deutsche Bank по ошибке перевел $35 млрд
Немецкий Deutsche Bank по ошибке перевел одной из бирж, с которой он ведет дела, залоговый платеж в размере $35 млрд.
Как сообщает CNN Money со ссылкой на информированные источники, сумма перевода была на $5 млрд выше текущей капитализации Deutsche Bank. Крупнейший банк Германии признал факт ошибки, но не сумму перевода. Также остался невыясненным вопрос, какой должна была реальная сумма залога. "Ошибка была обнаружена в течение нескольких минут, а затем исправлена", – заявил представитель Deutsche Bank. https://finclub.net/news/deutsche-bank-po-oshibke-perevel-35-mlrd.html
Всё IMHO
Вкладчик1234
Повідомлень: 5304
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3479 раз.
Подякували: 1033 раз.
Профіль
2
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
242
199160
50
68718
18
15695
реклама