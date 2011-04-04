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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 108109110111
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:36

  chipmunk написав:
  Вкладчик1234 написав:НБУ назвал нарушителей банковских нормативов

А кажуть оздоровили, банкопад скінчився ;) Є ще чим зайнятись! Завтра тяпниця, кстаті, чи новий глава любить інший день?

И в ТАКИХ помойках такие жалкие проценты?) БС без сомнения уже здорова,Буратины приглашаются.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 17:24

Deutsche Bank по ошибке перевел $35 млрд
Немецкий Deutsche Bank по ошибке перевел одной из бирж, с которой он ведет дела, залоговый платеж в размере $35 млрд.

Как сообщает CNN Money со ссылкой на информированные источники, сумма перевода была на $5 млрд выше текущей капитализации Deutsche Bank.

Крупнейший банк Германии признал факт ошибки, но не сумму перевода. Также остался невыясненным вопрос, какой должна была реальная сумма залога.

"Ошибка была обнаружена в течение нескольких минут, а затем исправлена", – заявил представитель Deutsche Bank.

https://finclub.net/news/deutsche-bank-po-oshibke-perevel-35-mlrd.html
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:39

Re: Байки про банки і не тільки....

Комсомолец, очередной депо СМС зазывала - совсем не по комсомольски готов дарить аж до 17%, НО с ним нужно сыграть в скретч-карты. Никакой фантазии.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 00:01

Кто-то депозиты открывал в КредитВестбанке и Укрбудинвестбанк ?

- Как обслуживание ?
- Что не понравилось ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 05:53

Кредитвест дуже ретельно перевіряє нових бажаючих розмістити у них депозит на предмет походження коштів. Якщо пройдете перевірку - будуть пригощати Вас кавою по-турецьки:) З переваг-турецькі власники, хороший персонал і, звичайно, відсотки по валютним депо. Почитайте іхню гілку.
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 06:16

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