И в ТАКИХ помойках такие жалкие проценты?) БС без сомнения уже здорова,Буратины приглашаются.
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:36
Додано: П'ят 20 кві, 2018 17:24
Deutsche Bank по ошибке перевел $35 млрд
Всё IMHO
Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:39
Re: Байки про банки і не тільки....
Комсомолец, очередной депо СМС зазывала - совсем не по комсомольски готов дарить аж до 17%, НО с ним нужно сыграть в скретч-карты. Никакой фантазии.
Black Jack - White Business
Додано: Суб 21 кві, 2018 00:01
Кто-то депозиты открывал в КредитВестбанке и Укрбудинвестбанк ?
- Как обслуживание ?
- Что не понравилось ?
Живите своим умом!
Додано: Суб 21 кві, 2018 05:53
Кредитвест дуже ретельно перевіряє нових бажаючих розмістити у них депозит на предмет походження коштів. Якщо пройдете перевірку - будуть пригощати Вас кавою по-турецьки:) З переваг-турецькі власники, хороший персонал і, звичайно, відсотки по валютним депо. Почитайте іхню гілку.
Додано: Суб 21 кві, 2018 06:16
Колеги, підкажіть де зараз євро цікаво потримати
в Приваті наприклад взагалі якась дивина із ним-
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
реклама
|