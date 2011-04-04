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"Мы хотим выходить на поэтапное увеличение гарантированной суммы возмещения вкладов до 600-800 тысяч грн со следующего года. У нас давно назревал такой план, и сейчас мы уже можем выходить с таким предложением", - сообщил он.
Ворушилин отметил, что для этого нужно стабилизировать финансовое положение Фонда и не допустить потери активов неплатежеспособных банков.
То підозрілі банки посилоно забиватимуть до 2019?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER) Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk написав:https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/04/19/636169/ А от цікаво, раз так
"Мы хотим выходить на поэтапное увеличение гарантированной суммы возмещения вкладов до 600-800 тысяч грн со следующего года. У нас давно назревал такой план, и сейчас мы уже можем выходить с таким предложением", - сообщил он.
Ворушилин отметил, что для этого нужно стабилизировать финансовое положение Фонда и не допустить потери активов неплатежеспособных банков.
То підозрілі банки посилоно забиватимуть до 2019?
усиленно будут добивать банки где уже ВА, что бы не пришлось доплачивать погорельцам до нового уровня гарантии.