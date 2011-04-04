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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 109110111112
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 19:53

  J написав:усиленно будут добивать банки где уже ВА, что бы не пришлось доплачивать погорельцам до нового уровня гарантии.

Так там где УЖЕ ва - гарантии не увеличатся ("заднего числа" не будет).
А основных, пока ещё живых кандидатов, скорее всего будут зачищать наперёд, чтоб "не переплачивать"
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 19:58

Re: Байки про банки і не тільки....

  Вкладчик1234 написав:Так там где УЖЕ ва - гарантии не увеличатся ("заднего числа" не будет).


Имеется ввиду ускорить процесс перехода от статуса
"втрата сплатоспроможности" к отзыву лицензий.
Естественно, где есть уже реестр кредиторов - то это окончательно.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 12:31

  ruvex написав:Комсомолец, очередной депо СМС зазывала - совсем не по комсомольски готов дарить аж до 17%, НО с ним нужно сыграть в скретч-карты. Никакой фантазии.

Можно чуть больше деталей?
Спасибо.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 13:51

  Искатель написав:
  ruvex написав:Комсомолец, очередной депо СМС зазывала - совсем не по комсомольски готов дарить аж до 17%, НО с ним нужно сыграть в скретч-карты. Никакой фантазии.

Можно чуть больше деталей?
Спасибо.

:arrow: http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... ukrainian/
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 23:05

  Viteos написав:Кредитвест дуже ретельно перевіряє нових бажаючих розмістити у них депозит на предмет походження коштів. Якщо пройдете перевірку - будуть пригощати Вас кавою по-турецьки:) З переваг-турецькі власники, хороший персонал і, звичайно, відсотки по валютним депо. Почитайте іхню гілку.


на парктиці "ретельно" лище тих, хто хоче розмістити понад 150 к грн. Якщо менше - то так само, як і інші банки (майже).
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https://etcetera.media/krizis-uzhe-skor ... n_get_more
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