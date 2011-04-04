Так там где УЖЕ ва - гарантии не увеличатся ("заднего числа" не будет).
А основных, пока ещё живых кандидатов, скорее всего будут зачищать наперёд, чтоб "не переплачивать"
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 21 кві, 2018 19:53
Так там где УЖЕ ва - гарантии не увеличатся ("заднего числа" не будет).
А основных, пока ещё живых кандидатов, скорее всего будут зачищать наперёд, чтоб "не переплачивать"
Всё IMHO
Додано: Суб 21 кві, 2018 19:58
Re: Байки про банки і не тільки....
Имеется ввиду ускорить процесс перехода от статуса
"втрата сплатоспроможности" к отзыву лицензий.
Естественно, где есть уже реестр кредиторов - то это окончательно.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
Додано: Нед 22 кві, 2018 12:31
Можно чуть больше деталей?
Спасибо.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Нед 22 кві, 2018 13:51
Додано: Нед 22 кві, 2018 23:05
на парктиці "ретельно" лище тих, хто хоче розмістити понад 150 к грн. Якщо менше - то так само, як і інші банки (майже).
Додано: Пон 23 кві, 2018 16:42
Як підготуватись до кризи?
Закупитись валютою?
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