Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Viteos написав:Кредитвест дуже ретельно перевіряє нових бажаючих розмістити у них депозит на предмет походження коштів. Якщо пройдете перевірку - будуть пригощати Вас кавою по-турецьки:) З переваг-турецькі власники, хороший персонал і, звичайно, відсотки по валютним депо. Почитайте іхню гілку.
на парктиці "ретельно" лище тих, хто хоче розмістити понад 150 к грн. Якщо менше - то так само, як і інші банки (майже).
LuckyG написав:Таких рисков в БС не было и близко за всю историю независимой Украины. Так что 6.5% лично я банкетом считать отказываюсь. Кстати,ставки по евробондам мой тезис подтверждают. При таких рисках это не банкет,а ходьба по минному полю.
так, и как % по этим конкретным сертификатам https://www.boerse-berlin.de/index.php/ ... 1303918939 за 2 года подтверждают ваш тезис, что сейчас самые большие риски ВС Украины и что % по евробондам это вот подтверждают? Я не вижу "ставки по евробондам" тут "за всю историю независимой Украины".