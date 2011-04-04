Так там где УЖЕ ва - гарантии не увеличатся ("заднего числа" не будет).
А основных, пока ещё живых кандидатов, скорее всего будут зачищать наперёд, чтоб "не переплачивать"
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 21 кві, 2018 19:53
Так там где УЖЕ ва - гарантии не увеличатся ("заднего числа" не будет).
А основных, пока ещё живых кандидатов, скорее всего будут зачищать наперёд, чтоб "не переплачивать"
Всё IMHO
Додано: Суб 21 кві, 2018 19:58
Re: Байки про банки і не тільки....
Имеется ввиду ускорить процесс перехода от статуса
"втрата сплатоспроможности" к отзыву лицензий.
Естественно, где есть уже реестр кредиторов - то это окончательно.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
Додано: Нед 22 кві, 2018 12:31
Можно чуть больше деталей?
Спасибо.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Нед 22 кві, 2018 13:51
Додано: Нед 22 кві, 2018 23:05
на парктиці "ретельно" лище тих, хто хоче розмістити понад 150 к грн. Якщо менше - то так само, як і інші банки (майже).
Додано: Пон 23 кві, 2018 16:42
Як підготуватись до кризи?
Закупитись валютою?
Додано: Пон 23 кві, 2018 17:18
так, и как % по этим конкретным сертификатам
Я вот ссылку привел
Или вы "абы позвиздеть"?!
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Вів 24 кві, 2018 03:29
Украине в 2018-2021 годах предстоят внешние выплаты по государственному и квазигосударственному долгу на $24 млрд. Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings. Агентство отмечает, что осуществление указанных выплат правительству будет крайне сложно обеспечить без поддержки со стороны официальных кредиторов.
Украина по состоянию на 11 апреля должна выплатить до конца года по внешнему государственному долгу 99,07 млрд грн ($3,81 млрд), в том числе в счет его обслуживания $1,68 млрд. Согласно оценкам Минфина, базирующимся на действующих соглашениях, в следующем году суммы выплат возрастут до $5,81 млрд, из которых в счет обслуживания - $1,77 млрд. Пик внешней долговой нагрузки приходится на 2020 год - $6,75 млрд, в том числе $1,67 млрд в счет обслуживания, тогда как в 2021 и 2022 годах Украине предстоит перечислить внешним кредиторам соответственно $4,29 млрд и $4,12 млрд, из которых в счет обслуживания - $1,23 и $1,07 млрд соответственно.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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