Додано: Вів 24 кві, 2018 03:29

Украине в 2018-2021 годах предстоят внешние выплаты по государственному и квазигосударственному долгу на $24 млрд. Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings. Агентство отмечает, что осуществление указанных выплат правительству будет крайне сложно обеспечить без поддержки со стороны официальных кредиторов.

Украина по состоянию на 11 апреля должна выплатить до конца года по внешнему государственному долгу 99,07 млрд грн ($3,81 млрд), в том числе в счет его обслуживания $1,68 млрд. Согласно оценкам Минфина, базирующимся на действующих соглашениях, в следующем году суммы выплат возрастут до $5,81 млрд, из которых в счет обслуживания - $1,77 млрд. Пик внешней долговой нагрузки приходится на 2020 год - $6,75 млрд, в том числе $1,67 млрд в счет обслуживания, тогда как в 2021 и 2022 годах Украине предстоит перечислить внешним кредиторам соответственно $4,29 млрд и $4,12 млрд, из которых в счет обслуживания - $1,23 и $1,07 млрд соответственно.

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