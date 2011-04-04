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Viteos написав:Кредитвест дуже ретельно перевіряє нових бажаючих розмістити у них депозит на предмет походження коштів. Якщо пройдете перевірку - будуть пригощати Вас кавою по-турецьки:) З переваг-турецькі власники, хороший персонал і, звичайно, відсотки по валютним депо. Почитайте іхню гілку.
на парктиці "ретельно" лище тих, хто хоче розмістити понад 150 к грн. Якщо менше - то так само, як і інші банки (майже).
LuckyG написав:Таких рисков в БС не было и близко за всю историю независимой Украины. Так что 6.5% лично я банкетом считать отказываюсь. Кстати,ставки по евробондам мой тезис подтверждают. При таких рисках это не банкет,а ходьба по минному полю.
так, и как % по этим конкретным сертификатам https://www.boerse-berlin.de/index.php/ ... 1303918939 за 2 года подтверждают ваш тезис, что сейчас самые большие риски ВС Украины и что % по евробондам это вот подтверждают? Я не вижу "ставки по евробондам" тут "за всю историю независимой Украины".
Украине в 2018-2021 годах предстоят внешние выплаты по государственному и квазигосударственному долгу на $24 млрд. Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings. Агентство отмечает, что осуществление указанных выплат правительству будет крайне сложно обеспечить без поддержки со стороны официальных кредиторов. Украина по состоянию на 11 апреля должна выплатить до конца года по внешнему государственному долгу 99,07 млрд грн ($3,81 млрд), в том числе в счет его обслуживания $1,68 млрд. Согласно оценкам Минфина, базирующимся на действующих соглашениях, в следующем году суммы выплат возрастут до $5,81 млрд, из которых в счет обслуживания - $1,77 млрд. Пик внешней долговой нагрузки приходится на 2020 год - $6,75 млрд, в том числе $1,67 млрд в счет обслуживания, тогда как в 2021 и 2022 годах Украине предстоит перечислить внешним кредиторам соответственно $4,29 млрд и $4,12 млрд, из которых в счет обслуживания - $1,23 и $1,07 млрд соответственно.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian написав:Украине в 2018-2021 годах предстоят внешние выплаты по государственному и квазигосударственному долгу на $24 млрд. Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings. Агентство отмечает, что осуществление указанных выплат правительству будет крайне сложно обеспечить без поддержки со стороны официальных кредиторов. Украина по состоянию на 11 апреля должна выплатить до конца года по внешнему государственному долгу 99,07 млрд грн ($3,81 млрд), в том числе в счет его обслуживания $1,68 млрд. Согласно оценкам Минфина, базирующимся на действующих соглашениях, в следующем году суммы выплат возрастут до $5,81 млрд, из которых в счет обслуживания - $1,77 млрд. Пик внешней долговой нагрузки приходится на 2020 год - $6,75 млрд, в том числе $1,67 млрд в счет обслуживания, тогда как в 2021 и 2022 годах Украине предстоит перечислить внешним кредиторам соответственно $4,29 млрд и $4,12 млрд, из которых в счет обслуживания - $1,23 и $1,07 млрд соответственно.
Опередили. Но думающий человек и сам понимает что к чему,а остальным дай Бог здоровья и всего наилучшего.