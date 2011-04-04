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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 110111112113>
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 19:53

  J написав:усиленно будут добивать банки где уже ВА, что бы не пришлось доплачивать погорельцам до нового уровня гарантии.

Так там где УЖЕ ва - гарантии не увеличатся ("заднего числа" не будет).
А основных, пока ещё живых кандидатов, скорее всего будут зачищать наперёд, чтоб "не переплачивать"
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 19:58

Re: Байки про банки і не тільки....

  Вкладчик1234 написав:Так там где УЖЕ ва - гарантии не увеличатся ("заднего числа" не будет).


Имеется ввиду ускорить процесс перехода от статуса
"втрата сплатоспроможности" к отзыву лицензий.
Естественно, где есть уже реестр кредиторов - то это окончательно.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 12:31

  ruvex написав:Комсомолец, очередной депо СМС зазывала - совсем не по комсомольски готов дарить аж до 17%, НО с ним нужно сыграть в скретч-карты. Никакой фантазии.

Можно чуть больше деталей?
Спасибо.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 13:51

  Искатель написав:
  ruvex написав:Комсомолец, очередной депо СМС зазывала - совсем не по комсомольски готов дарить аж до 17%, НО с ним нужно сыграть в скретч-карты. Никакой фантазии.

Можно чуть больше деталей?
Спасибо.

:arrow: http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... ukrainian/
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 23:05

  Viteos написав:Кредитвест дуже ретельно перевіряє нових бажаючих розмістити у них депозит на предмет походження коштів. Якщо пройдете перевірку - будуть пригощати Вас кавою по-турецьки:) З переваг-турецькі власники, хороший персонал і, звичайно, відсотки по валютним депо. Почитайте іхню гілку.


на парктиці "ретельно" лище тих, хто хоче розмістити понад 150 к грн. Якщо менше - то так само, як і інші банки (майже).
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 16:42

Як підготуватись до кризи?
https://etcetera.media/krizis-uzhe-skor ... n_get_more
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 17:18

  Ukrainian написав:
  Kripo написав:
  LuckyG написав:Таких рисков в БС не было и близко за всю историю независимой Украины. Так что 6.5% лично я банкетом считать отказываюсь. Кстати,ставки по евробондам мой тезис подтверждают. При таких рисках это не банкет,а ходьба по минному полю.


где посмотреть?

http://vitis-ocenka.ucoz.ua/publ/ocenka ... /16-1-0-70



Зображення



так, и как % по этим конкретным сертификатам https://www.boerse-berlin.de/index.php/ ... 1303918939 за 2 года подтверждают ваш тезис, что сейчас самые большие риски ВС Украины и что % по евробондам это вот подтверждают? Я не вижу "ставки по евробондам" тут "за всю историю независимой Украины".

Я вот ссылку привел http://vitis-ocenka.ucoz.ua/publ/ocenka ... /16-1-0-70, где ставки по евробондам видны и видно chto они na низком уровне, а значит по вашей же логике сечас riski в ВС Ukrainy низкие.

Или вы "абы позвиздеть"?! :twisted:
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Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 03:29

Украине в 2018-2021 годах предстоят внешние выплаты по государственному и квазигосударственному долгу на $24 млрд. Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings. Агентство отмечает, что осуществление указанных выплат правительству будет крайне сложно обеспечить без поддержки со стороны официальных кредиторов.
Украина по состоянию на 11 апреля должна выплатить до конца года по внешнему государственному долгу 99,07 млрд грн ($3,81 млрд), в том числе в счет его обслуживания $1,68 млрд. Согласно оценкам Минфина, базирующимся на действующих соглашениях, в следующем году суммы выплат возрастут до $5,81 млрд, из которых в счет обслуживания - $1,77 млрд. Пик внешней долговой нагрузки приходится на 2020 год - $6,75 млрд, в том числе $1,67 млрд в счет обслуживания, тогда как в 2021 и 2022 годах Украине предстоит перечислить внешним кредиторам соответственно $4,29 млрд и $4,12 млрд, из которых в счет обслуживания - $1,23 и $1,07 млрд соответственно.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 08:55

  Ukrainian написав:Украине в 2018-2021 годах предстоят внешние выплаты по государственному и квазигосударственному долгу на $24 млрд. Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings. Агентство отмечает, что осуществление указанных выплат правительству будет крайне сложно обеспечить без поддержки со стороны официальных кредиторов.
Украина по состоянию на 11 апреля должна выплатить до конца года по внешнему государственному долгу 99,07 млрд грн ($3,81 млрд), в том числе в счет его обслуживания $1,68 млрд. Согласно оценкам Минфина, базирующимся на действующих соглашениях, в следующем году суммы выплат возрастут до $5,81 млрд, из которых в счет обслуживания - $1,77 млрд. Пик внешней долговой нагрузки приходится на 2020 год - $6,75 млрд, в том числе $1,67 млрд в счет обслуживания, тогда как в 2021 и 2022 годах Украине предстоит перечислить внешним кредиторам соответственно $4,29 млрд и $4,12 млрд, из которых в счет обслуживания - $1,23 и $1,07 млрд соответственно.

Опередили. Но думающий человек и сам понимает что к чему,а остальным дай Бог здоровья и всего наилучшего.
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 09:07

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ukrainian написав:Украине в 2018-2021 годах предстоят
В этом году тоже кричали про большие выплаты по долгам! Думаю будет всё как обычно: ОВГЗ+заробитчане, мвф и т.д!
Как будут работать банки на майские праздники https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... ki-341770/
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