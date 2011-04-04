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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 110111112113
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 09:19

Украина может обанкротиться в 2013 году

  Ukrainian написав:Украине в 2018-2021 годах предстоят внешние выплаты


http://vlasti.net/news/83742

В этом документе, в частности, говорится, что уже в ближайшем будущем Украине предстоят крупнейшие в ее истории выплаты по долгам. Только в текущем году Киев должен будет отдать 55,9 млрд гривен (6,94 млрд долларов), из которых 37,3 млрд гривен (4,6 млрд долларов) – по внутренним долгам, а 18,6 млрд гривен (2,27 млрд долларов) – по внешним.

Дальше − хуже: по мнению академиков, тяжелее всего Украине придется в 2013 году, когда произойдет пик расчетов по долговым обязательствам. «Долговое давление на государственный бюджет из года в год будет усиливаться, достигнув максимального значения в 2013 году, на который приходятся основные выплаты по кредитам МВФ», − отмечается в докладе.

Составители доклада предупреждают: при неизменности текущего курса бюджетно-налоговой политики избыточное наращивание государственного долга (то есть привлечение новых заимствований) неизбежно спровоцирует кризис государственной задолженности уже в 2011–2012 году. То есть, грубо говоря, Украина будет вынуждена объявить себя банкротом.
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Kripo
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