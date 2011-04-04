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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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  #<1 ... 110111112113
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 09:19

Украина может обанкротиться в 2013 году

  Ukrainian написав:Украине в 2018-2021 годах предстоят внешние выплаты


http://vlasti.net/news/83742

В этом документе, в частности, говорится, что уже в ближайшем будущем Украине предстоят крупнейшие в ее истории выплаты по долгам. Только в текущем году Киев должен будет отдать 55,9 млрд гривен (6,94 млрд долларов), из которых 37,3 млрд гривен (4,6 млрд долларов) – по внутренним долгам, а 18,6 млрд гривен (2,27 млрд долларов) – по внешним.

Дальше − хуже: по мнению академиков, тяжелее всего Украине придется в 2013 году, когда произойдет пик расчетов по долговым обязательствам. «Долговое давление на государственный бюджет из года в год будет усиливаться, достигнув максимального значения в 2013 году, на который приходятся основные выплаты по кредитам МВФ», − отмечается в докладе.

Составители доклада предупреждают: при неизменности текущего курса бюджетно-налоговой политики избыточное наращивание государственного долга (то есть привлечение новых заимствований) неизбежно спровоцирует кризис государственной задолженности уже в 2011–2012 году. То есть, грубо говоря, Украина будет вынуждена объявить себя банкротом.
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Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:16

  Kripo написав:
  Ukrainian написав:Украине в 2018-2021 годах предстоят внешние выплаты


http://vlasti.net/news/83742

В этом документе, в частности, говорится, что уже в ближайшем будущем Украине предстоят крупнейшие в ее истории выплаты по долгам. Только в текущем году Киев должен будет отдать 55,9 млрд гривен (6,94 млрд долларов), из которых 37,3 млрд гривен (4,6 млрд долларов) – по внутренним долгам, а 18,6 млрд гривен (2,27 млрд долларов) – по внешним.

Дальше − хуже: по мнению академиков, тяжелее всего Украине придется в 2013 году, когда произойдет пик расчетов по долговым обязательствам. «Долговое давление на государственный бюджет из года в год будет усиливаться, достигнув максимального значения в 2013 году, на который приходятся основные выплаты по кредитам МВФ», − отмечается в докладе.

Составители доклада предупреждают: при неизменности текущего курса бюджетно-налоговой политики избыточное наращивание государственного долга (то есть привлечение новых заимствований) неизбежно спровоцирует кризис государственной задолженности уже в 2011–2012 году. То есть, грубо говоря, Украина будет вынуждена объявить себя банкротом.

Наталка Яресько всі ці борги відстрочила.
По суті був дефолт.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:26

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Наталка Яресько всі ці борги відстрочила.
По суті був дефолт.


уверенны что в 2013? Или может Яресько попозжей рулила?

Суть - что эти "все пропало, в следуйщем году нам надо заплaтить ХХХ миллиардов долларов а мы бЕЕЕЕдные" публикации можно за каждый год найти.

Азаров: В 2011 году Украина должна выплатить $11 млрд долгов, в 2012 — $5,5 млрд
http://достало-емс.рф/802-azarov-v-2011-godu-ukraina-dol.html
Востаннє редагувалось Kripo в Вів 24 кві, 2018 11:37, всього редагувалось 1 раз.
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Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:30

Альфа начала депозитные сертификаты рекламировать.
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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:37

zzzzzz
Ага, які не попадають під фонд
Haza
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:38

  zzzzzz написав:Альфа начала депозитные сертификаты рекламировать.
От 5к долларов , до 5%

  Haza написав:zzzzzz
Ага, які не попадають під фонд


и по 1,5 года?
Харьков город космонавтов!
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Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:51

Kripo

18-24 месяца , сертификат на предъявителя.
Вроде действительно он не подпадает под ФГВФЛ
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:51

  zzzzzz написав:Kripo

18-24 месяца , сертификат на предъявителя.
Вроде действительно он не подпадает под ФГВФЛ


да на предъявителя не попадает - ну этого как бы никто и не скрывает.
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:56

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  Ukrainian написав:Украине в 2018-2021 годах предстоят внешние выплаты
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