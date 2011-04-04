Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
В этом документе, в частности, говорится, что уже в ближайшем будущем Украине предстоят крупнейшие в ее истории выплаты по долгам. Только в текущем году Киев должен будет отдать 55,9 млрд гривен (6,94 млрд долларов), из которых 37,3 млрд гривен (4,6 млрд долларов) – по внутренним долгам, а 18,6 млрд гривен (2,27 млрд долларов) – по внешним.
Дальше − хуже: по мнению академиков, тяжелее всего Украине придется в 2013 году, когда произойдет пик расчетов по долговым обязательствам. «Долговое давление на государственный бюджет из года в год будет усиливаться, достигнув максимального значения в 2013 году, на который приходятся основные выплаты по кредитам МВФ», − отмечается в докладе.
Составители доклада предупреждают: при неизменности текущего курса бюджетно-налоговой политики избыточное наращивание государственного долга (то есть привлечение новых заимствований) неизбежно спровоцирует кризис государственной задолженности уже в 2011–2012 году. То есть, грубо говоря, Украина будет вынуждена объявить себя банкротом.
В этом документе, в частности, говорится, что уже в ближайшем будущем Украине предстоят крупнейшие в ее истории выплаты по долгам. Только в текущем году Киев должен будет отдать 55,9 млрд гривен (6,94 млрд долларов), из которых 37,3 млрд гривен (4,6 млрд долларов) – по внутренним долгам, а 18,6 млрд гривен (2,27 млрд долларов) – по внешним.
Дальше − хуже: по мнению академиков, тяжелее всего Украине придется в 2013 году, когда произойдет пик расчетов по долговым обязательствам. «Долговое давление на государственный бюджет из года в год будет усиливаться, достигнув максимального значения в 2013 году, на который приходятся основные выплаты по кредитам МВФ», − отмечается в докладе.
Составители доклада предупреждают: при неизменности текущего курса бюджетно-налоговой политики избыточное наращивание государственного долга (то есть привлечение новых заимствований) неизбежно спровоцирует кризис государственной задолженности уже в 2011–2012 году. То есть, грубо говоря, Украина будет вынуждена объявить себя банкротом.
Наталка Яресько всі ці борги відстрочила. По суті був дефолт.