Доходность 10-летних облигаций США превысила 3% впервые с января 2014г

(Bloomberg) -- Доходность 10-летних казначейских облигаций США превысила 3 процента впервые с января 2014 года, выйдя из отмечавшегося на протяжении месяцев диапазона на фоне навеса предложения и планов Федеральной резервной системы по повышению процентных ставок.



"Это важный психологический уровень, который довольно долго не удавалось преодолеть и на который ориентировались мировые инвесторы в поисках направления, - говорил еще до пробития этой отметки Джастин Ледерер, стратег Cantor Fitzgerald по процентным ставкам. - Когда страсти улягутся, закрепятся ли ставки выше этого уровня и продолжат расти или рынок сдержит их?"

Ряд инвесторов, включая Джеффри Гундлаха из DoubleLine Capital и Скотта Майнерда из Guggenheim Partners, называли уровень доходности 10-летних облигаций в 3 процента критической отметкой для рынка бондов. Ставки по казначейским бумагам поднимались выше этого уровня лишь ненадолго в 2013 году и в январе 2014 года, ближе к завершению распродажи облигаций, вызванной планами ФРС по сворачиванию количественного смягчения.

Доходность вырастала до 2,95 процента в феврале, после чего последние два месяца держалась в ограниченном диапазоне. Однако перспектива увеличения предложения гособлигаций оказывала давление на рынок казначейских бондов, объем которого составляет $14,9 триллиона. Во вторник доходность достигала 3,0014 процента.

Дефицит бюджета США превысит $1 триллион к 2020 году, на два года раньше, чем прогнозировалось первоначально, отмечало в этом месяце Бюджетное управление Конгресса. При этом ФРС сокращает свой баланс, что сулит рост нетто-предложения нового долга в ближайшие годы. Последние прогнозы ФРС предполагают еще два повышения процентной ставки до конца текущего года, тогда как трейдеры учитывают в ценах немного большее ужесточение.