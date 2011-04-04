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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 111112113114
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 19:11

  IMPRINTER написав:
  zzzzzz написав:Kripo

18-24 месяца , сертификат на предъявителя.
Вроде действительно он не подпадает под ФГВФЛ


да на предъявителя не попадает - ну этого как бы никто и не скрывает.


столкнулись на прошлой неделе. :wink:
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

и еще полтора года по мне так рискованно, я хочу во время выборов-демонстраций денюшку в сейфе держать, поближе к орденам.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 20:55

Доходность 10-летних облигаций США превысила 3% впервые с января 2014г
(Bloomberg) -- Доходность 10-летних казначейских облигаций США превысила 3 процента впервые с января 2014 года, выйдя из отмечавшегося на протяжении месяцев диапазона на фоне навеса предложения и планов Федеральной резервной системы по повышению процентных ставок.

"Это важный психологический уровень, который довольно долго не удавалось преодолеть и на который ориентировались мировые инвесторы в поисках направления, - говорил еще до пробития этой отметки Джастин Ледерер, стратег Cantor Fitzgerald по процентным ставкам. - Когда страсти улягутся, закрепятся ли ставки выше этого уровня и продолжат расти или рынок сдержит их?"
Ряд инвесторов, включая Джеффри Гундлаха из DoubleLine Capital и Скотта Майнерда из Guggenheim Partners, называли уровень доходности 10-летних облигаций в 3 процента критической отметкой для рынка бондов. Ставки по казначейским бумагам поднимались выше этого уровня лишь ненадолго в 2013 году и в январе 2014 года, ближе к завершению распродажи облигаций, вызванной планами ФРС по сворачиванию количественного смягчения.
Доходность вырастала до 2,95 процента в феврале, после чего последние два месяца держалась в ограниченном диапазоне. Однако перспектива увеличения предложения гособлигаций оказывала давление на рынок казначейских бондов, объем которого составляет $14,9 триллиона. Во вторник доходность достигала 3,0014 процента.
Дефицит бюджета США превысит $1 триллион к 2020 году, на два года раньше, чем прогнозировалось первоначально, отмечало в этом месяце Бюджетное управление Конгресса. При этом ФРС сокращает свой баланс, что сулит рост нетто-предложения нового долга в ближайшие годы. Последние прогнозы ФРС предполагают еще два повышения процентной ставки до конца текущего года, тогда как трейдеры учитывают в ценах немного большее ужесточение.

https://www.finanz.ru/novosti/obligatsii/dokhodnost-10-letnikh-obligaciy-ssha-prevysila-3percent-vpervye-s-yanvarya-2014g-1022128750
Всё IMHO
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