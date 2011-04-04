RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 111112113114
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 19:11

  IMPRINTER написав:
  zzzzzz написав:Kripo

18-24 месяца , сертификат на предъявителя.
Вроде действительно он не подпадает под ФГВФЛ


да на предъявителя не попадает - ну этого как бы никто и не скрывает.


столкнулись на прошлой неделе. :wink:
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

и еще полтора года по мне так рискованно, я хочу во время выборов-демонстраций денюшку в сейфе держать, поближе к орденам.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 707
З нами з: 24.07.10
Подякував: 140 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 20:55

Доходность 10-летних облигаций США превысила 3% впервые с января 2014г
(Bloomberg) -- Доходность 10-летних казначейских облигаций США превысила 3 процента впервые с января 2014 года, выйдя из отмечавшегося на протяжении месяцев диапазона на фоне навеса предложения и планов Федеральной резервной системы по повышению процентных ставок.

"Это важный психологический уровень, который довольно долго не удавалось преодолеть и на который ориентировались мировые инвесторы в поисках направления, - говорил еще до пробития этой отметки Джастин Ледерер, стратег Cantor Fitzgerald по процентным ставкам. - Когда страсти улягутся, закрепятся ли ставки выше этого уровня и продолжат расти или рынок сдержит их?"
Ряд инвесторов, включая Джеффри Гундлаха из DoubleLine Capital и Скотта Майнерда из Guggenheim Partners, называли уровень доходности 10-летних облигаций в 3 процента критической отметкой для рынка бондов. Ставки по казначейским бумагам поднимались выше этого уровня лишь ненадолго в 2013 году и в январе 2014 года, ближе к завершению распродажи облигаций, вызванной планами ФРС по сворачиванию количественного смягчения.
Доходность вырастала до 2,95 процента в феврале, после чего последние два месяца держалась в ограниченном диапазоне. Однако перспектива увеличения предложения гособлигаций оказывала давление на рынок казначейских бондов, объем которого составляет $14,9 триллиона. Во вторник доходность достигала 3,0014 процента.
Дефицит бюджета США превысит $1 триллион к 2020 году, на два года раньше, чем прогнозировалось первоначально, отмечало в этом месяце Бюджетное управление Конгресса. При этом ФРС сокращает свой баланс, что сулит рост нетто-предложения нового долга в ближайшие годы. Последние прогнозы ФРС предполагают еще два повышения процентной ставки до конца текущего года, тогда как трейдеры учитывают в ценах немного большее ужесточение.

https://www.finanz.ru/novosti/obligatsii/dokhodnost-10-letnikh-obligaciy-ssha-prevysila-3percent-vpervye-s-yanvarya-2014g-1022128750
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5313
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3483 раз.
Подякували: 1037 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 06:56

Вот здесь пишут, что ставки по депозитам вверх пошли.
А кроме трех упомянутых кто-то вообще поднимал?
По-моему, тишина полнейшая...

Кстати, в "Мегабанке" в пятницу акция закончится, о которой тут писали, кто не успел, поторопитесь.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1259
З нами з: 22.02.16
Подякував: 107 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 08:17

  Искатель написав:Вот здесь пишут, что ставки по депозитам вверх пошли.
А кроме трех упомянутых кто-то вообще поднимал?
По-моему, тишина полнейшая...

Кстати, в "Мегабанке" в пятницу акция закончится, о которой тут писали, кто не успел, поторопитесь.



Извините что много текста но рекомендую почитать , в общем правильные вещи пишут.

НБУ: ЗНИЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ СТАВКИ ДО КІНЦЯ РОКУ - МАЛОЙМОВІРНЕ


НБУ оприлюднив підсумки дискусії членів комітету з монетарної політики (КМП), яка була проведена напередодні винесення правлінням Нацбанку рішення щодо збереження облікової ставки на рівні 17%.

Як зазначається, більшість членів КМП висловили думку, що в поточному році зниження облікової ставки є малоймовірним. Більш того, існує можливість, що НБУ доведеться зберігати жорсткі монетарні умови довше, ніж це прогнозувалось раніше, зокрема через більш стрімке підвищення процентних ставок ФРС США. Втім, один член КМП був налаштований більш оптимістично і вважав за можливе певне зниження облікової ставки наприкінці поточного року.

Нижче - пряма мова з релізу НБУ:

“Члени КМП були одностайними щодо необхідності залишити облікову ставку на незмінному рівні – 17,0% річних.

Обґрунтовуючи свою позицію, члени КМП акцентували увагу на тому, що за поточного рівня облікової ставки жорсткість монетарної політики є достатньою, щоб знизити інфляцію до цільового рівня на запланованому часовому горизонті. З часу попереднього засідання Правління з питань монетарної політики не відбулося подій, які зумовили б посилення фундаментального інфляційного тиску або створили б нові ризики для зниження інфляції до цільових орієнтирів.

З одного боку, відзначили члени КМП, поточна сприятлива ситуація на валютному ринку дозволить знизити базову інфляцію у цьому році швидше, ніж це прогнозувалося раніше. Втім, з іншого боку, це буде нівельовано більш стрімким зростанням цін на продукти харчування на фоні значних обсягів їх експорту та посилення споживчого попиту. Також члени КМП зауважили, що, як і очікувалося, фіскальна політика в цьому році сфокусована переважно на поточному споживанні і відповідно має проінфляційний характер. Як наслідок, девальваційні та інфляційні очікування все ще є високими.

Таким чином, під час обговорення члени КМП дійшли висновку, що в цілому рівень інфляційного тиску залишився без змін. Тому, як і у січні, в квітневому макропрогнозі Національний банк передбачає, що інфляція уповільниться до 8,9% на кінець 2018 року та увійде в цільовий діапазон в середині 2019 року і досягне середньострокової цілі 5% у 2020 році.

Оскільки під час попереднього засідання на початку березня члени КМП дійшли згоди, що подальше підвищення облікової ставки є доцільним лише за умови появи нових проінфляційних ризиків, квітневе рішення зберегти облікову ставку на незмінному рівні дозволяє підтримати послідовність монетарної політики.

На додачу, окремі члени КМП зауважили, що підвищувати облікову ставку за таких умов є недоцільним, оскільки монетарна політика не повинна нівелювати зростання цін, пов’язане з процесами їх наближення до рівня цін в країнах-торгівельних партнерах. Така реакція монетарної політики призведе до невиправданих втрат в економічному зростанні.

Також учасники засідання КМП обговорили механізм трансмісії монетарної політики та часових лагів у його дії. Низка попередніх підвищень облікової ставки дозволила розвернути девальваційний тренд обмінного курсу гривні наприкінці січня і, таким чином, змінити традиційну сезонність на валютному ринку. Суттєві надходження іноземної валюти від експорту та від нерезидентів, що інвестували в гривневі ОВДП, не лише сприяли зміцненню курсу гривні, а і давали Національному банку змогу поповнювати міжнародні резерви в значному обсязі. Останнє збільшує потенціал Національного банку у підтримці макроекономічної стабільності, зокрема у випадку розвороту потоків капіталу, та досягненні інфляційних цілей у середньостроковій перспективі.

В той же час, попередні підвищення облікової ставки сприяли зростанню процентних ставок за операціями банків на більшості сегментів ринку, але поки лише частково відобразилися на процентних ставках за депозитами фізичних осіб. Це пов’язане зі суттєвими обсягами припливу коштів населення у банки. Однак, за очікуваннями членів КМП, у подальшому ці процентні ставки банків ще продовжать підвищуватися. Зокрема, з огляду на те, що наразі виник значний розрив між процентними ставками за депозитами банків і дохідністю державних цінних паперів, які є альтернативними активами для інвестування фізичними особами. Такий розрив ймовірно буде звужуватися. Крім того, ознаки пожвавлення конкуренції між банками за кошти фізичних осіб спостерігаються вже зараз. На думку членів КМП, підвищення процентних ставок за депозитами матиме стримуючий ефект на інфляційні процеси у подальшому.

Обговорюючи можливі ризики для цінової стабільності, члени КМП особливу увагу звертали на затримку у відновленні співробітництва з офіційними кредиторами, що звужує можливості у залученні необхідного фінансування для здійснення пікових виплат за державним боргом у 2018-2020 роках. Виконання зобов’язань в рамках програми є, насамперед, важливим не стільки з точки зору отримання коштів, скільки є необхідним для підтримки довіри інвесторів до України та забезпечення стійкого розвитку її економіки.

Також серед ризиків розглядалася можливість проведення більш м’якої фіскальної політики із підвищенням соціальних стандартів. Разом з цим відзначалося, що стимулюючий вплив фіскальної політики на споживчий попит може бути помірнішим внаслідок обмежених можливостей нарощувати доходи та збільшувати джерела фінансування дефіциту бюджету. Відповідно, це буде автоматично стабілізувати зростання видатків. Важливим обмеженням для фіскальної експансії залишатиметься зобов’язання Національного банку утримуватись від практики фіскального домінування.

У цьому контексті учасники засідання також обговорювали можливі наслідки відсутності подальшого прогресу в отриманні фінансування від МВФ та, як наслідок, від інших офіційних кредиторів України. У першу чергу, на думку членів КМП, напруження виникне у бюджетному секторі через звуження можливостей для фінансування дефіциту, що матиме наслідком необхідність скоротити бюджетні видатки. Вплив на валютний ринок буде певний час обмежений через сприятливі зовнішні фактори та міжнародні резерви, накопичені Національним банк в попередні періоди. Втім ризики погіршення девальваційних і інфляційних очікувань в такому випадку вимагатимуть від Національного банку більш жорсткої монетарної політики, ніж у базовому сценарії. Крім того, негативні наслідки для економіки та валютного ринку можуть бути набагато суттєвішими у випадку погіршення зовнішнього середовища на тлі відсутності доступу до офіційного фінансування.

Також члени КМП докладно розглянули можливі зовнішньоекономічні ризики, а саме – питання розгортання широкомасштабних торгівельних війн, що можуть зумовити різкі коливання світових товарних цін, погіршити умови доступу українських експортерів на зовнішні ринки та, відтак, зменшити валютні надходження.

Члени КМП погодилися, що у разі посилення фундаментальних інфляційних ризиків Національний банк може бути змушений продовжити підвищення облікової ставки для повернення інфляції до встановлених середньострокових цілей.

Обговорюючи перспективи монетарної політики, більшість членів КМП висловили думку, що в поточному році зниження облікової ставки є малоймовірним. Більш того, існує можливість, що Національному банку доведеться зберігати жорсткі монетарні умови довше, ніж це прогнозувалось раніше, зокрема через більш стрімке підвищення процентних ставок ФРС США. Втім, один член КМП був налаштований більш оптимістично і вважав за можливе певне зниження облікової ставки наприкінці поточного року”.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 26952
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2606 раз.
Подякували: 3686 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 08:17

  Искатель написав:Вот здесь пишут, что ставки по депозитам вверх пошли.
А кроме трех упомянутых кто-то вообще поднимал?
По-моему, тишина полнейшая...

Кстати, в "Мегабанке" в пятницу акция закончится, о которой тут писали, кто не успел, поторопитесь.



Извините что много текста но рекомендую почитать , в общем правильные вещи пишут.

НБУ: ЗНИЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ СТАВКИ ДО КІНЦЯ РОКУ - МАЛОЙМОВІРНЕ


НБУ оприлюднив підсумки дискусії членів комітету з монетарної політики (КМП), яка була проведена напередодні винесення правлінням Нацбанку рішення щодо збереження облікової ставки на рівні 17%.

Як зазначається, більшість членів КМП висловили думку, що в поточному році зниження облікової ставки є малоймовірним. Більш того, існує можливість, що НБУ доведеться зберігати жорсткі монетарні умови довше, ніж це прогнозувалось раніше, зокрема через більш стрімке підвищення процентних ставок ФРС США. Втім, один член КМП був налаштований більш оптимістично і вважав за можливе певне зниження облікової ставки наприкінці поточного року.

Нижче - пряма мова з релізу НБУ:

“Члени КМП були одностайними щодо необхідності залишити облікову ставку на незмінному рівні – 17,0% річних.

Обґрунтовуючи свою позицію, члени КМП акцентували увагу на тому, що за поточного рівня облікової ставки жорсткість монетарної політики є достатньою, щоб знизити інфляцію до цільового рівня на запланованому часовому горизонті. З часу попереднього засідання Правління з питань монетарної політики не відбулося подій, які зумовили б посилення фундаментального інфляційного тиску або створили б нові ризики для зниження інфляції до цільових орієнтирів.

З одного боку, відзначили члени КМП, поточна сприятлива ситуація на валютному ринку дозволить знизити базову інфляцію у цьому році швидше, ніж це прогнозувалося раніше. Втім, з іншого боку, це буде нівельовано більш стрімким зростанням цін на продукти харчування на фоні значних обсягів їх експорту та посилення споживчого попиту. Також члени КМП зауважили, що, як і очікувалося, фіскальна політика в цьому році сфокусована переважно на поточному споживанні і відповідно має проінфляційний характер. Як наслідок, девальваційні та інфляційні очікування все ще є високими.

Таким чином, під час обговорення члени КМП дійшли висновку, що в цілому рівень інфляційного тиску залишився без змін. Тому, як і у січні, в квітневому макропрогнозі Національний банк передбачає, що інфляція уповільниться до 8,9% на кінець 2018 року та увійде в цільовий діапазон в середині 2019 року і досягне середньострокової цілі 5% у 2020 році.

Оскільки під час попереднього засідання на початку березня члени КМП дійшли згоди, що подальше підвищення облікової ставки є доцільним лише за умови появи нових проінфляційних ризиків, квітневе рішення зберегти облікову ставку на незмінному рівні дозволяє підтримати послідовність монетарної політики.

На додачу, окремі члени КМП зауважили, що підвищувати облікову ставку за таких умов є недоцільним, оскільки монетарна політика не повинна нівелювати зростання цін, пов’язане з процесами їх наближення до рівня цін в країнах-торгівельних партнерах. Така реакція монетарної політики призведе до невиправданих втрат в економічному зростанні.

Також учасники засідання КМП обговорили механізм трансмісії монетарної політики та часових лагів у його дії. Низка попередніх підвищень облікової ставки дозволила розвернути девальваційний тренд обмінного курсу гривні наприкінці січня і, таким чином, змінити традиційну сезонність на валютному ринку. Суттєві надходження іноземної валюти від експорту та від нерезидентів, що інвестували в гривневі ОВДП, не лише сприяли зміцненню курсу гривні, а і давали Національному банку змогу поповнювати міжнародні резерви в значному обсязі. Останнє збільшує потенціал Національного банку у підтримці макроекономічної стабільності, зокрема у випадку розвороту потоків капіталу, та досягненні інфляційних цілей у середньостроковій перспективі.

В той же час, попередні підвищення облікової ставки сприяли зростанню процентних ставок за операціями банків на більшості сегментів ринку, але поки лише частково відобразилися на процентних ставках за депозитами фізичних осіб. Це пов’язане зі суттєвими обсягами припливу коштів населення у банки. Однак, за очікуваннями членів КМП, у подальшому ці процентні ставки банків ще продовжать підвищуватися. Зокрема, з огляду на те, що наразі виник значний розрив між процентними ставками за депозитами банків і дохідністю державних цінних паперів, які є альтернативними активами для інвестування фізичними особами. Такий розрив ймовірно буде звужуватися. Крім того, ознаки пожвавлення конкуренції між банками за кошти фізичних осіб спостерігаються вже зараз. На думку членів КМП, підвищення процентних ставок за депозитами матиме стримуючий ефект на інфляційні процеси у подальшому.

Обговорюючи можливі ризики для цінової стабільності, члени КМП особливу увагу звертали на затримку у відновленні співробітництва з офіційними кредиторами, що звужує можливості у залученні необхідного фінансування для здійснення пікових виплат за державним боргом у 2018-2020 роках. Виконання зобов’язань в рамках програми є, насамперед, важливим не стільки з точки зору отримання коштів, скільки є необхідним для підтримки довіри інвесторів до України та забезпечення стійкого розвитку її економіки.

Також серед ризиків розглядалася можливість проведення більш м’якої фіскальної політики із підвищенням соціальних стандартів. Разом з цим відзначалося, що стимулюючий вплив фіскальної політики на споживчий попит може бути помірнішим внаслідок обмежених можливостей нарощувати доходи та збільшувати джерела фінансування дефіциту бюджету. Відповідно, це буде автоматично стабілізувати зростання видатків. Важливим обмеженням для фіскальної експансії залишатиметься зобов’язання Національного банку утримуватись від практики фіскального домінування.

У цьому контексті учасники засідання також обговорювали можливі наслідки відсутності подальшого прогресу в отриманні фінансування від МВФ та, як наслідок, від інших офіційних кредиторів України. У першу чергу, на думку членів КМП, напруження виникне у бюджетному секторі через звуження можливостей для фінансування дефіциту, що матиме наслідком необхідність скоротити бюджетні видатки. Вплив на валютний ринок буде певний час обмежений через сприятливі зовнішні фактори та міжнародні резерви, накопичені Національним банк в попередні періоди. Втім ризики погіршення девальваційних і інфляційних очікувань в такому випадку вимагатимуть від Національного банку більш жорсткої монетарної політики, ніж у базовому сценарії. Крім того, негативні наслідки для економіки та валютного ринку можуть бути набагато суттєвішими у випадку погіршення зовнішнього середовища на тлі відсутності доступу до офіційного фінансування.

Також члени КМП докладно розглянули можливі зовнішньоекономічні ризики, а саме – питання розгортання широкомасштабних торгівельних війн, що можуть зумовити різкі коливання світових товарних цін, погіршити умови доступу українських експортерів на зовнішні ринки та, відтак, зменшити валютні надходження.

Члени КМП погодилися, що у разі посилення фундаментальних інфляційних ризиків Національний банк може бути змушений продовжити підвищення облікової ставки для повернення інфляції до встановлених середньострокових цілей.

Обговорюючи перспективи монетарної політики, більшість членів КМП висловили думку, що в поточному році зниження облікової ставки є малоймовірним. Більш того, існує можливість, що Національному банку доведеться зберігати жорсткі монетарні умови довше, ніж це прогнозувалось раніше, зокрема через більш стрімке підвищення процентних ставок ФРС США. Втім, один член КМП був налаштований більш оптимістично і вважав за можливе певне зниження облікової ставки наприкінці поточного року”.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 26952
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2606 раз.
Подякували: 3686 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 08:17

  Искатель написав:Вот здесь пишут, что ставки по депозитам вверх пошли.
А кроме трех упомянутых кто-то вообще поднимал?
По-моему, тишина полнейшая...

Кстати, в "Мегабанке" в пятницу акция закончится, о которой тут писали, кто не успел, поторопитесь.



Извините что много текста но рекомендую почитать , в общем правильные вещи пишут.

НБУ: ЗНИЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ СТАВКИ ДО КІНЦЯ РОКУ - МАЛОЙМОВІРНЕ


НБУ оприлюднив підсумки дискусії членів комітету з монетарної політики (КМП), яка була проведена напередодні винесення правлінням Нацбанку рішення щодо збереження облікової ставки на рівні 17%.

Як зазначається, більшість членів КМП висловили думку, що в поточному році зниження облікової ставки є малоймовірним. Більш того, існує можливість, що НБУ доведеться зберігати жорсткі монетарні умови довше, ніж це прогнозувалось раніше, зокрема через більш стрімке підвищення процентних ставок ФРС США. Втім, один член КМП був налаштований більш оптимістично і вважав за можливе певне зниження облікової ставки наприкінці поточного року.

Нижче - пряма мова з релізу НБУ:

“Члени КМП були одностайними щодо необхідності залишити облікову ставку на незмінному рівні – 17,0% річних.

Обґрунтовуючи свою позицію, члени КМП акцентували увагу на тому, що за поточного рівня облікової ставки жорсткість монетарної політики є достатньою, щоб знизити інфляцію до цільового рівня на запланованому часовому горизонті. З часу попереднього засідання Правління з питань монетарної політики не відбулося подій, які зумовили б посилення фундаментального інфляційного тиску або створили б нові ризики для зниження інфляції до цільових орієнтирів.

З одного боку, відзначили члени КМП, поточна сприятлива ситуація на валютному ринку дозволить знизити базову інфляцію у цьому році швидше, ніж це прогнозувалося раніше. Втім, з іншого боку, це буде нівельовано більш стрімким зростанням цін на продукти харчування на фоні значних обсягів їх експорту та посилення споживчого попиту. Також члени КМП зауважили, що, як і очікувалося, фіскальна політика в цьому році сфокусована переважно на поточному споживанні і відповідно має проінфляційний характер. Як наслідок, девальваційні та інфляційні очікування все ще є високими.

Таким чином, під час обговорення члени КМП дійшли висновку, що в цілому рівень інфляційного тиску залишився без змін. Тому, як і у січні, в квітневому макропрогнозі Національний банк передбачає, що інфляція уповільниться до 8,9% на кінець 2018 року та увійде в цільовий діапазон в середині 2019 року і досягне середньострокової цілі 5% у 2020 році.

Оскільки під час попереднього засідання на початку березня члени КМП дійшли згоди, що подальше підвищення облікової ставки є доцільним лише за умови появи нових проінфляційних ризиків, квітневе рішення зберегти облікову ставку на незмінному рівні дозволяє підтримати послідовність монетарної політики.

На додачу, окремі члени КМП зауважили, що підвищувати облікову ставку за таких умов є недоцільним, оскільки монетарна політика не повинна нівелювати зростання цін, пов’язане з процесами їх наближення до рівня цін в країнах-торгівельних партнерах. Така реакція монетарної політики призведе до невиправданих втрат в економічному зростанні.

Також учасники засідання КМП обговорили механізм трансмісії монетарної політики та часових лагів у його дії. Низка попередніх підвищень облікової ставки дозволила розвернути девальваційний тренд обмінного курсу гривні наприкінці січня і, таким чином, змінити традиційну сезонність на валютному ринку. Суттєві надходження іноземної валюти від експорту та від нерезидентів, що інвестували в гривневі ОВДП, не лише сприяли зміцненню курсу гривні, а і давали Національному банку змогу поповнювати міжнародні резерви в значному обсязі. Останнє збільшує потенціал Національного банку у підтримці макроекономічної стабільності, зокрема у випадку розвороту потоків капіталу, та досягненні інфляційних цілей у середньостроковій перспективі.

В той же час, попередні підвищення облікової ставки сприяли зростанню процентних ставок за операціями банків на більшості сегментів ринку, але поки лише частково відобразилися на процентних ставках за депозитами фізичних осіб. Це пов’язане зі суттєвими обсягами припливу коштів населення у банки. Однак, за очікуваннями членів КМП, у подальшому ці процентні ставки банків ще продовжать підвищуватися. Зокрема, з огляду на те, що наразі виник значний розрив між процентними ставками за депозитами банків і дохідністю державних цінних паперів, які є альтернативними активами для інвестування фізичними особами. Такий розрив ймовірно буде звужуватися. Крім того, ознаки пожвавлення конкуренції між банками за кошти фізичних осіб спостерігаються вже зараз. На думку членів КМП, підвищення процентних ставок за депозитами матиме стримуючий ефект на інфляційні процеси у подальшому.

Обговорюючи можливі ризики для цінової стабільності, члени КМП особливу увагу звертали на затримку у відновленні співробітництва з офіційними кредиторами, що звужує можливості у залученні необхідного фінансування для здійснення пікових виплат за державним боргом у 2018-2020 роках. Виконання зобов’язань в рамках програми є, насамперед, важливим не стільки з точки зору отримання коштів, скільки є необхідним для підтримки довіри інвесторів до України та забезпечення стійкого розвитку її економіки.

Також серед ризиків розглядалася можливість проведення більш м’якої фіскальної політики із підвищенням соціальних стандартів. Разом з цим відзначалося, що стимулюючий вплив фіскальної політики на споживчий попит може бути помірнішим внаслідок обмежених можливостей нарощувати доходи та збільшувати джерела фінансування дефіциту бюджету. Відповідно, це буде автоматично стабілізувати зростання видатків. Важливим обмеженням для фіскальної експансії залишатиметься зобов’язання Національного банку утримуватись від практики фіскального домінування.

У цьому контексті учасники засідання також обговорювали можливі наслідки відсутності подальшого прогресу в отриманні фінансування від МВФ та, як наслідок, від інших офіційних кредиторів України. У першу чергу, на думку членів КМП, напруження виникне у бюджетному секторі через звуження можливостей для фінансування дефіциту, що матиме наслідком необхідність скоротити бюджетні видатки. Вплив на валютний ринок буде певний час обмежений через сприятливі зовнішні фактори та міжнародні резерви, накопичені Національним банк в попередні періоди. Втім ризики погіршення девальваційних і інфляційних очікувань в такому випадку вимагатимуть від Національного банку більш жорсткої монетарної політики, ніж у базовому сценарії. Крім того, негативні наслідки для економіки та валютного ринку можуть бути набагато суттєвішими у випадку погіршення зовнішнього середовища на тлі відсутності доступу до офіційного фінансування.

Також члени КМП докладно розглянули можливі зовнішньоекономічні ризики, а саме – питання розгортання широкомасштабних торгівельних війн, що можуть зумовити різкі коливання світових товарних цін, погіршити умови доступу українських експортерів на зовнішні ринки та, відтак, зменшити валютні надходження.

Члени КМП погодилися, що у разі посилення фундаментальних інфляційних ризиків Національний банк може бути змушений продовжити підвищення облікової ставки для повернення інфляції до встановлених середньострокових цілей.

Обговорюючи перспективи монетарної політики, більшість членів КМП висловили думку, що в поточному році зниження облікової ставки є малоймовірним. Більш того, існує можливість, що Національному банку доведеться зберігати жорсткі монетарні умови довше, ніж це прогнозувалось раніше, зокрема через більш стрімке підвищення процентних ставок ФРС США. Втім, один член КМП був налаштований більш оптимістично і вважав за можливе певне зниження облікової ставки наприкінці поточного року”.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 26952
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2606 раз.
Подякували: 3686 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 111112113114
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MASolomko і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
242 199195
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 14:22
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 68763
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 15711
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55858)
25.04.2018 09:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.