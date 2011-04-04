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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 25 кві, 2018 16:24
coulthard написав:
На сайте - не спорю. Рассказал из личного опыта: первый раз анкетирование занимает не меньше часа. Из документов да, только паспорт, код и справка(и) о происхождении средств - вроде как минимум.
Пока депо еще не забирал, поэтому есть ли скрипи бой при отдаче не скажу.
На $1000 тоже справку о происхождении требуют или токо для сумм выше 150тыс в эквиваленте?
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Додано: Сер 25 кві, 2018 16:42
Aps написав: coulthard написав:
На сайте - не спорю. Рассказал из личного опыта: первый раз анкетирование занимает не меньше часа. Из документов да, только паспорт, код и справка(и) о происхождении средств - вроде как минимум.
Пока депо еще не забирал, поэтому есть ли скрипи бой при отдаче не скажу.
На $1000 тоже справку о происхождении требуют или токо для сумм выше 150тыс в эквиваленте?
...свыше 150000грн. в эквиваленте
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abc111
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Додано: Сер 25 кві, 2018 17:21
abc111 написав: Aps написав: coulthard написав:
На сайте - не спорю. Рассказал из личного опыта: первый раз анкетирование занимает не меньше часа. Из документов да, только паспорт, код и справка(и) о происхождении средств - вроде как минимум.
Пока депо еще не забирал, поэтому есть ли скрипи бой при отдаче не скажу.
На $1000 тоже справку о происхождении требуют или токо для сумм выше 150тыс в эквиваленте?
...свыше 150000грн. в эквиваленте
У меня потребовали на сумму в эквиваленте около 50 тыс грн.
Не знаю может это зависит от менеджера, но не думаю....
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coulthard
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