Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
coulthard написав: На сайте - не спорю. Рассказал из личного опыта: первый раз анкетирование занимает не меньше часа. Из документов да, только паспорт, код и справка(и) о происхождении средств - вроде как минимум. Пока депо еще не забирал, поэтому есть ли скрипи бой при отдаче не скажу.
На $1000 тоже справку о происхождении требуют или токо для сумм выше 150тыс в эквиваленте?
coulthard написав: На сайте - не спорю. Рассказал из личного опыта: первый раз анкетирование занимает не меньше часа. Из документов да, только паспорт, код и справка(и) о происхождении средств - вроде как минимум. Пока депо еще не забирал, поэтому есть ли скрипи бой при отдаче не скажу.
На $1000 тоже справку о происхождении требуют или токо для сумм выше 150тыс в эквиваленте?
coulthard написав: На сайте - не спорю. Рассказал из личного опыта: первый раз анкетирование занимает не меньше часа. Из документов да, только паспорт, код и справка(и) о происхождении средств - вроде как минимум. Пока депо еще не забирал, поэтому есть ли скрипи бой при отдаче не скажу.
На $1000 тоже справку о происхождении требуют или токо для сумм выше 150тыс в эквиваленте?
...свыше 150000грн. в эквиваленте
У меня потребовали на сумму в эквиваленте около 50 тыс грн. Не знаю может это зависит от менеджера, но не думаю....
coulthard написав: У меня потребовали на сумму в эквиваленте около 50 тыс грн. Не знаю может это зависит от менеджера, но не думаю....
У какого менеджера вы были ? Сколько всего менеджеров ?
Я пока что звонил по телефону и с менеджером Татьяной общался, особого рвения с её стороны не заметил , ленивый менеджер.По телефону согласовывал какую сумму приносить ДО 150 или можно чуть больше, толком ответа не получил, обещала завтра перезвонить.
Во II квартале Национальный банк намерен покупать в день до 10 миллионов долларов на межбанковском валютном рынке для наращивания международных резервов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. ---- Всім терміново починати продавати валюту потрібно для виплати зовнішніх зобов'язань. ---- А серйозно то потрібно робити як робить НБУ йому видніше.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer