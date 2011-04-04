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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 16:24

  coulthard написав:
На сайте - не спорю. Рассказал из личного опыта: первый раз анкетирование занимает не меньше часа. Из документов да, только паспорт, код и справка(и) о происхождении средств - вроде как минимум.
Пока депо еще не забирал, поэтому есть ли скрипи бой при отдаче не скажу.


На $1000 тоже справку о происхождении требуют или токо для сумм выше 150тыс в эквиваленте?
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 16:42

  Aps написав:
  coulthard написав:
На сайте - не спорю. Рассказал из личного опыта: первый раз анкетирование занимает не меньше часа. Из документов да, только паспорт, код и справка(и) о происхождении средств - вроде как минимум.
Пока депо еще не забирал, поэтому есть ли скрипи бой при отдаче не скажу.


На $1000 тоже справку о происхождении требуют или токо для сумм выше 150тыс в эквиваленте?



...свыше 150000грн. в эквиваленте
abc111
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 17:21

  abc111 написав:
  Aps написав:
  coulthard написав:
На сайте - не спорю. Рассказал из личного опыта: первый раз анкетирование занимает не меньше часа. Из документов да, только паспорт, код и справка(и) о происхождении средств - вроде как минимум.
Пока депо еще не забирал, поэтому есть ли скрипи бой при отдаче не скажу.


На $1000 тоже справку о происхождении требуют или токо для сумм выше 150тыс в эквиваленте?



...свыше 150000грн. в эквиваленте


У меня потребовали на сумму в эквиваленте около 50 тыс грн.
Не знаю может это зависит от менеджера, но не думаю....
coulthard
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 19:31

  coulthard написав:
У меня потребовали на сумму в эквиваленте около 50 тыс грн.
Не знаю может это зависит от менеджера, но не думаю....


У какого менеджера вы были ?
Сколько всего менеджеров ?

Я пока что звонил по телефону и с менеджером Татьяной общался, особого рвения с её стороны не заметил , ленивый менеджер.По телефону согласовывал какую сумму приносить ДО 150 или можно чуть больше, толком ответа не получил, обещала завтра перезвонить.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 22:36

  zzzzzz написав:Зображення

Динамика притока свежих денег в банки и в ОВГЗ от физ.лиц


а в относительном сколько динамика составляет?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 22:41

mephala
Мне лень считать :D
Скачайте файлы с сайта НБУ все увидите)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 00:07

Во II квартале Национальный банк намерен покупать в день до 10 миллионов долларов на межбанковском валютном рынке для наращивания международных резервов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
----
Всім терміново починати продавати валюту :lol:
потрібно для виплати зовнішніх зобов'язань.
----
А серйозно то потрібно робити як робить НБУ йому видніше.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 03:44

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ukrainian написав:А серйозно то потрібно робити як робить НБУ йому видніше.
Тю! Так НбУ выходил с выкупом и на больших котировках!Это не показатель!работа у него такая!p.s. Продолжаю ждать 25.5-хотя ниже 26-начну потихонечку выручать барыг и частично избавлять их от никому ненужного!
bub-har
 
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