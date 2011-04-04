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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 16:24

  coulthard написав:
На сайте - не спорю. Рассказал из личного опыта: первый раз анкетирование занимает не меньше часа. Из документов да, только паспорт, код и справка(и) о происхождении средств - вроде как минимум.
Пока депо еще не забирал, поэтому есть ли скрипи бой при отдаче не скажу.


На $1000 тоже справку о происхождении требуют или токо для сумм выше 150тыс в эквиваленте?
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 16:42

  Aps написав:
  coulthard написав:
На сайте - не спорю. Рассказал из личного опыта: первый раз анкетирование занимает не меньше часа. Из документов да, только паспорт, код и справка(и) о происхождении средств - вроде как минимум.
Пока депо еще не забирал, поэтому есть ли скрипи бой при отдаче не скажу.


На $1000 тоже справку о происхождении требуют или токо для сумм выше 150тыс в эквиваленте?



...свыше 150000грн. в эквиваленте
abc111
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 17:21

  abc111 написав:
  Aps написав:
  coulthard написав:
На сайте - не спорю. Рассказал из личного опыта: первый раз анкетирование занимает не меньше часа. Из документов да, только паспорт, код и справка(и) о происхождении средств - вроде как минимум.
Пока депо еще не забирал, поэтому есть ли скрипи бой при отдаче не скажу.


На $1000 тоже справку о происхождении требуют или токо для сумм выше 150тыс в эквиваленте?



...свыше 150000грн. в эквиваленте


У меня потребовали на сумму в эквиваленте около 50 тыс грн.
Не знаю может это зависит от менеджера, но не думаю....
coulthard
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 19:31

  coulthard написав:
У меня потребовали на сумму в эквиваленте около 50 тыс грн.
Не знаю может это зависит от менеджера, но не думаю....


У какого менеджера вы были ?
Сколько всего менеджеров ?

Я пока что звонил по телефону и с менеджером Татьяной общался, особого рвения с её стороны не заметил , ленивый менеджер.По телефону согласовывал какую сумму приносить ДО 150 или можно чуть больше, толком ответа не получил, обещала завтра перезвонить.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 22:36

  zzzzzz написав:Зображення

Динамика притока свежих денег в банки и в ОВГЗ от физ.лиц


а в относительном сколько динамика составляет?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 22:41

mephala
Мне лень считать :D
Скачайте файлы с сайта НБУ все увидите)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 00:07

Во II квартале Национальный банк намерен покупать в день до 10 миллионов долларов на межбанковском валютном рынке для наращивания международных резервов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
----
Всім терміново починати продавати валюту :lol:
потрібно для виплати зовнішніх зобов'язань.
----
А серйозно то потрібно робити як робить НБУ йому видніше.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 03:44

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ukrainian написав:А серйозно то потрібно робити як робить НБУ йому видніше.
Тю! Так НбУ выходил с выкупом и на больших котировках!Это не показатель!работа у него такая!p.s. Продолжаю ждать 25.5-хотя ниже 26-начну потихонечку выручать барыг и частично избавлять их от никому ненужного!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 07:41

  bub-har написав:
  Ukrainian написав:А серйозно то потрібно робити як робить НБУ йому видніше.
Тю! Так НбУ выходил с выкупом и на больших котировках!Это не показатель!работа у него такая!p.s. Продолжаю ждать 25.5-хотя ниже 26-начну потихонечку выручать барыг и частично избавлять их от никому ненужного!



Минфин совсем недавно опубликовал размер выплат по гос.долгу .
За 8,5 месяцев до конца 2018 года по госдолгу необходимо выплатить около 4 млрд.долларов.
Истлчник :
https://www.minfin.gov.ua/news/view/osn ... egory=borg

Ничего удивительного что НБУ решил уже официально ежедневно покупать валюту на Межбанке в сумме 10 млн/день во втором квартале.До конца года осталось 173 рабочих дня ))
Если траншей не дадут НБУ придется включать пылесос значительно сильнее.

Зображення

Я сам мало верю в 25 , может и будет кратковременное снижение ( на 1 неделю ) но маловероятно.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 08:19

  zzzzzz написав:
  coulthard написав:
У меня потребовали на сумму в эквиваленте около 50 тыс грн.
Не знаю может это зависит от менеджера, но не думаю....


У какого менеджера вы были ?
Сколько всего менеджеров ?

Я пока что звонил по телефону и с менеджером Татьяной общался, особого рвения с её стороны не заметил , ленивый менеджер.По телефону согласовывал какую сумму приносить ДО 150 или можно чуть больше, толком ответа не получил, обещала завтра перезвонить.


Со мной работал молодой человек, имени не помню.
Если принесете от 150 тыс., то это сразу обязательный финмон и отправка данных в ДСФМ, если меньше, то это тоже финмон, но их внутренний (как выше писал, из всех банков где был тут он самый придирчивый).
Менеджеры тут, как мне показалось, ленивые и по отношению к клиентам как продавцы в совковых магазинах (типа чего туту ходите).
Так что, если у Вас не проблема показать оф. доходы и заполнять анкету с вопросами типа ежемесячный доход/расход, то можете заходить...
coulthard
 
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