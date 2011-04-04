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coulthard написав: На сайте - не спорю. Рассказал из личного опыта: первый раз анкетирование занимает не меньше часа. Из документов да, только паспорт, код и справка(и) о происхождении средств - вроде как минимум. Пока депо еще не забирал, поэтому есть ли скрипи бой при отдаче не скажу.
На $1000 тоже справку о происхождении требуют или токо для сумм выше 150тыс в эквиваленте?
coulthard написав: На сайте - не спорю. Рассказал из личного опыта: первый раз анкетирование занимает не меньше часа. Из документов да, только паспорт, код и справка(и) о происхождении средств - вроде как минимум. Пока депо еще не забирал, поэтому есть ли скрипи бой при отдаче не скажу.
На $1000 тоже справку о происхождении требуют или токо для сумм выше 150тыс в эквиваленте?
coulthard написав: На сайте - не спорю. Рассказал из личного опыта: первый раз анкетирование занимает не меньше часа. Из документов да, только паспорт, код и справка(и) о происхождении средств - вроде как минимум. Пока депо еще не забирал, поэтому есть ли скрипи бой при отдаче не скажу.
На $1000 тоже справку о происхождении требуют или токо для сумм выше 150тыс в эквиваленте?
...свыше 150000грн. в эквиваленте
У меня потребовали на сумму в эквиваленте около 50 тыс грн. Не знаю может это зависит от менеджера, но не думаю....
coulthard написав: У меня потребовали на сумму в эквиваленте около 50 тыс грн. Не знаю может это зависит от менеджера, но не думаю....
У какого менеджера вы были ? Сколько всего менеджеров ?
Я пока что звонил по телефону и с менеджером Татьяной общался, особого рвения с её стороны не заметил , ленивый менеджер.По телефону согласовывал какую сумму приносить ДО 150 или можно чуть больше, толком ответа не получил, обещала завтра перезвонить.
Во II квартале Национальный банк намерен покупать в день до 10 миллионов долларов на межбанковском валютном рынке для наращивания международных резервов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. ---- Всім терміново починати продавати валюту потрібно для виплати зовнішніх зобов'язань. ---- А серйозно то потрібно робити як робить НБУ йому видніше.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian написав:А серйозно то потрібно робити як робить НБУ йому видніше.
Тю! Так НбУ выходил с выкупом и на больших котировках!Это не показатель!работа у него такая!p.s. Продолжаю ждать 25.5-хотя ниже 26-начну потихонечку выручать барыг и частично избавлять их от никому ненужного!
Ukrainian написав:А серйозно то потрібно робити як робить НБУ йому видніше.
Тю! Так НбУ выходил с выкупом и на больших котировках!Это не показатель!работа у него такая!p.s. Продолжаю ждать 25.5-хотя ниже 26-начну потихонечку выручать барыг и частично избавлять их от никому ненужного!
Ничего удивительного что НБУ решил уже официально ежедневно покупать валюту на Межбанке в сумме 10 млн/день во втором квартале.До конца года осталось 173 рабочих дня )) Если траншей не дадут НБУ придется включать пылесос значительно сильнее.
Я сам мало верю в 25 , может и будет кратковременное снижение ( на 1 неделю ) но маловероятно.
coulthard написав: У меня потребовали на сумму в эквиваленте около 50 тыс грн. Не знаю может это зависит от менеджера, но не думаю....
У какого менеджера вы были ? Сколько всего менеджеров ?
Я пока что звонил по телефону и с менеджером Татьяной общался, особого рвения с её стороны не заметил , ленивый менеджер.По телефону согласовывал какую сумму приносить ДО 150 или можно чуть больше, толком ответа не получил, обещала завтра перезвонить.
Со мной работал молодой человек, имени не помню. Если принесете от 150 тыс., то это сразу обязательный финмон и отправка данных в ДСФМ, если меньше, то это тоже финмон, но их внутренний (как выше писал, из всех банков где был тут он самый придирчивый). Менеджеры тут, как мне показалось, ленивые и по отношению к клиентам как продавцы в совковых магазинах (типа чего туту ходите). Так что, если у Вас не проблема показать оф. доходы и заполнять анкету с вопросами типа ежемесячный доход/расход, то можете заходить...