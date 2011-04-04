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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 113114115116
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 08:30

  coulthard написав:
  zzzzzz написав:
У какого менеджера вы были ?
Сколько всего менеджеров ?

Я пока что звонил по телефону и с менеджером Татьяной общался, особого рвения с её стороны не заметил , ленивый менеджер.По телефону согласовывал какую сумму приносить ДО 150 или можно чуть больше, толком ответа не получил, обещала завтра перезвонить.


Со мной работал молодой человек, имени не помню.
Если принесете от 150 тыс., то это сразу обязательный финмон и отправка данных в ДСФМ, если меньше, то это тоже финмон, но их внутренний (как выше писал, из всех банков где был тут он самый придирчивый).
Менеджеры тут, как мне показалось, ленивые и по отношению к клиентам как продавцы в совковых магазинах (типа чего туту ходите).
Так что, если у Вас не проблема показать оф. доходы и заполнять анкету с вопросами типа ежемесячный доход/расход, то можете заходить...


Спасибо , я уже нашел выход из ситуации. Только что еще раз позвонил , в итоге уже менеджер ( по голосу похожа на эту Татьяну ) уже подтвердила что при сумме ДО 150 тыс документы не нужны , единственное нужно будет заполнять анкету.
А вот при сумме СВЫШЕ 150 тыс доки ОБЯЗАТЕЛЬНО

Вообщем я буду ДО 150 размещать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 13:22

zzzzzz
В прошлом году справки были обязательны на любую сумму....
Можеь что-то уже поменяли.
Будет возможность отпишитесь как прошло...
coulthard
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 13:26

zzzzzz
На сайті мін. сума депо 140кгрн/5к$
Брехня?
Haza
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 13:38

  Haza написав:zzzzzz
На сайті мін. сума депо 140кгрн/5к$
Брехня?


Все верно , мин.сумма депо 5к$
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 13:39

  coulthard написав:zzzzzz
В прошлом году справки были обязательны на любую сумму....
Можеь что-то уже поменяли.
Будет возможность отпишитесь как прошло...


Ок,отпишусь я 2-3 мая планирую посещение банка.
Живите своим умом!
zzzzzz
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