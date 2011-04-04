ДиВи Банк отказался от банковской лицензии

Акционеры ДиВи Банка 27 апреля одобрили прекращение банковской деятельности финучреждения с сохранением юридического лица.





Об этом FinClub сообщил акционер, экс-глава правления банка Сергей Горбачевский.



«Решение о прекращении банковской деятельности финучреждения с сохранением юридического лица принято. Сейчас будем согласовывать с регулятором план прекращения. С клиентами уже практически рассчитались», - рассказал он FinClub.



По его словам, собрание акционеров длилось с 25 по 27 апреля.



В разговоре с FinClub Сергей Горбачевский сообщил, что акционеры Диви Банка планируют реорганизовать банк в финансовую компанию.

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Согласно данным ДиВи Банка, на 1.03.2018 в кассах банка было 9,9 млн грн, на корсчету в НБУ – 15,9 млн грн, в других банках хранилось 6,9 млн грн. На текущих депозитных счетах населения было 11,5 млн грн, юрлиц – 45,5 млн грн.



Уставный капитал ДиВи Банка составлял 253,7 млн грн, собственный – 231,2 млн грн, а регулятивный – 220,3 млн грн.



По словам собеседника на банковском рынке, решение о реорганизации Диви Банк принял из-за постоянного давления правоохранительных органов, которое влияет на деятельность и репутацию финучреждения.



Напомним, в апреле 2017 года Печерский райсуд Киева по ходатайству Генпрокуратуры избрал меру пресечения Сергею Горбачевскому в виде содержания под стражей из-за подозрения в растрате 129 млн грн Интеграл-банка. 7 июня Горбачевский был выпущен, а НАБУ открыло досудебное производство по действиям следователей полиции, арестовавших его. Впрочем, в сентябре 2017-го Сергей Горбачевский покинул пост главы правления.



Акционерами банка являются Александр Горбачевский (40% акций), Ирина Горбачевская (25%), Сергей Горбачевский (17%), Наталья Доага (9,7%) и Ольга Бунецкая (8,3%).



О том, что ДиВи Банк может покинуть рынок, FinClub сообщал в начале апреля. ДиВи Банк, таким образом, становится шестым банком, который отказывается от лицензии. В 2017 году НБУ отозвал лицензии у четырех банков, которые приняли решение идти по процедуре сохранения юрлица. А в марте 2018 года решение сдать лицензию принял БМ Банк.