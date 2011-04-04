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zzzzzz написав: У какого менеджера вы были ? Сколько всего менеджеров ?
Я пока что звонил по телефону и с менеджером Татьяной общался, особого рвения с её стороны не заметил , ленивый менеджер.По телефону согласовывал какую сумму приносить ДО 150 или можно чуть больше, толком ответа не получил, обещала завтра перезвонить.
Со мной работал молодой человек, имени не помню. Если принесете от 150 тыс., то это сразу обязательный финмон и отправка данных в ДСФМ, если меньше, то это тоже финмон, но их внутренний (как выше писал, из всех банков где был тут он самый придирчивый). Менеджеры тут, как мне показалось, ленивые и по отношению к клиентам как продавцы в совковых магазинах (типа чего туту ходите). Так что, если у Вас не проблема показать оф. доходы и заполнять анкету с вопросами типа ежемесячный доход/расход, то можете заходить...
Спасибо , я уже нашел выход из ситуации. Только что еще раз позвонил , в итоге уже менеджер ( по голосу похожа на эту Татьяну ) уже подтвердила что при сумме ДО 150 тыс документы не нужны , единственное нужно будет заполнять анкету. А вот при сумме СВЫШЕ 150 тыс доки ОБЯЗАТЕЛЬНО
Банк «Сич» сорвал переговоры о слиянии со Скай Банком
Собрание акционеров банка «Сич» отказалось начать переговоры о слиянии со Скай Банком.
Об этом говорится в протоколе № 13 по итогам годового собрания акционеров банка «Сич» 26 апреля, который подписал глава правления банка Петр Мельник.
Последним, 20-м, вопросом собрания акционеров был вопрос «поручения набсовету банку «Сич» провести переговоры и соответствующие меры со Скай Банком для решения вопроса определения путей реорганизации банка по упрощенной процедуре, определенной законом "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков" от 23.03.2017 №1985-VIII».
Но все 100% присутствующих голосов акционеров проголосовали против этого решения, что не позволяет сейчас начать процесс объединения. Против этого решения проголосовали Валерий Раздорожный (31,016%), Олег Баланда (55,615%), Андрей Мельник (9,6257%), Олег Губанов (3,7433%).
Акционеры ДиВи Банка 27 апреля одобрили прекращение банковской деятельности финучреждения с сохранением юридического лица.
Об этом FinClub сообщил акционер, экс-глава правления банка Сергей Горбачевский.
«Решение о прекращении банковской деятельности финучреждения с сохранением юридического лица принято. Сейчас будем согласовывать с регулятором план прекращения. С клиентами уже практически рассчитались», - рассказал он FinClub.
По его словам, собрание акционеров длилось с 25 по 27 апреля.
В разговоре с FinClub Сергей Горбачевский сообщил, что акционеры Диви Банка планируют реорганизовать банк в финансовую компанию. Читайте: Казахи поглощают украинскую «Сич»
Согласно данным ДиВи Банка, на 1.03.2018 в кассах банка было 9,9 млн грн, на корсчету в НБУ – 15,9 млн грн, в других банках хранилось 6,9 млн грн. На текущих депозитных счетах населения было 11,5 млн грн, юрлиц – 45,5 млн грн.
Уставный капитал ДиВи Банка составлял 253,7 млн грн, собственный – 231,2 млн грн, а регулятивный – 220,3 млн грн.
По словам собеседника на банковском рынке, решение о реорганизации Диви Банк принял из-за постоянного давления правоохранительных органов, которое влияет на деятельность и репутацию финучреждения.
Напомним, в апреле 2017 года Печерский райсуд Киева по ходатайству Генпрокуратуры избрал меру пресечения Сергею Горбачевскому в виде содержания под стражей из-за подозрения в растрате 129 млн грн Интеграл-банка. 7 июня Горбачевский был выпущен, а НАБУ открыло досудебное производство по действиям следователей полиции, арестовавших его. Впрочем, в сентябре 2017-го Сергей Горбачевский покинул пост главы правления.
Акционерами банка являются Александр Горбачевский (40% акций), Ирина Горбачевская (25%), Сергей Горбачевский (17%), Наталья Доага (9,7%) и Ольга Бунецкая (8,3%).
О том, что ДиВи Банк может покинуть рынок, FinClub сообщал в начале апреля. ДиВи Банк, таким образом, становится шестым банком, который отказывается от лицензии. В 2017 году НБУ отозвал лицензии у четырех банков, которые приняли решение идти по процедуре сохранения юрлица. А в марте 2018 года решение сдать лицензию принял БМ Банк.