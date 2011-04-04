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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 16:38

Оцей: https://www.creditwest.ua/uk/
А Ви про що?
Viteos
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 13:33

  pret написав:
  coulthard написав:zzzzzz
В прошлом году справки были обязательны на любую сумму....
Можеь что-то уже поменяли.
Будет возможность отпишитесь как прошло...


норм прошло.
в анкете укажите доход выше 10к в мес и вопросв не будет.

Указал 8000 грн/мес дохода от того что я был ФОПом много лет ( 13 лет ) Закрыл ФОП полгода тому назад.
Вообщем все прошло нормально, разместил ДО 150 к.грн.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 13:44

zzzzzz
на год бумага?
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 14:05

Oleg_Sa
зелень , на 1,5 года
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлень: 27010
З нами з: 03.10.11
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