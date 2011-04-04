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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 01 тра, 2018 16:38
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Viteos
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Додано: Сер 02 тра, 2018 13:33
pret написав: coulthard написав:zzzzzz
В прошлом году справки были обязательны на любую сумму....
Можеь что-то уже поменяли.
Будет возможность отпишитесь как прошло...
норм прошло.
в анкете укажите доход выше 10к в мес и вопросв не будет.
Указал 8000 грн/мес дохода от того что я был ФОПом много лет ( 13 лет ) Закрыл ФОП полгода тому назад.
Вообщем все прошло нормально, разместил ДО 150 к.грн.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 02 тра, 2018 13:44
zzzzzz
на год бумага?
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Oleg_Sa
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Додано: Сер 02 тра, 2018 14:05
Oleg_Sa
зелень , на 1,5 года
Живите своим умом!
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zzzzzz
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