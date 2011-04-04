А Ви про що?
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 01 тра, 2018 16:38
Оцей:
А Ви про що?
Додано: Сер 02 тра, 2018 13:33
Указал 8000 грн/мес дохода от того что я был ФОПом много лет ( 13 лет ) Закрыл ФОП полгода тому назад.
Вообщем все прошло нормально, разместил ДО 150 к.грн.
Живите своим умом!
Додано: Сер 02 тра, 2018 19:29
Re: Байки про банки і не тільки....
Так вы говорите, можно нести к ним,? А то я нfчитался за 2017 разговоров, что берут только с офиц работой, позвонил им в марте 18-го, сросил про 5к уе, без работы., так отшил парень, без всеяких колебаний. Или таки нужна какая справка? Квитанция о снятии депо в другом банке не катит?
реклама
|