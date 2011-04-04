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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 03 тра, 2018 13:20
cheburek3 написав:
Так вы говорите, можно нести к ним,? А то я нfчитался за 2017 разговоров, что берут только с офиц работой, позвонил им в марте 18-го, сросил про 5к уе, без работы., так отшил парень, без всеяких колебаний. Или таки нужна какая справка? Квитанция о снятии депо в другом банке не катит?
Бамажка от ворушилина
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