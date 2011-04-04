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cheburek3 написав:Так вы говорите, можно нести к ним,? А то я нfчитался за 2017 разговоров, что берут только с офиц работой, позвонил им в марте 18-го, сросил про 5к уе, без работы., так отшил парень, без всеяких колебаний. Или таки нужна какая справка? Квитанция о снятии депо в другом банке не катит?
Ну если уже совсем некуда нести, в чем я субъективно конечно сомневаюсь, и если хочется пыжиться и доказывать, то любой вариант - вариант. Все зависит от собственной точки зрения на вещи. Если вход за рубль, то выход точно не предвещает ничего хорошего. Лучше уж на Мальдивы махнуть, исчезающее чудо света.
электронщик на 3 недели взял отпуск - на все длинные выходные Мая хитрец, спрашиваю кудa? - девушка хочет со мной на Маврикий (это там рядом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B8%D0%B9 ), она уже там была, самолет 2000€ на двоих а там квартирку ну и типа дешево, все про все еще 1500€... Ну, пристоили типа 3,5к€, а остальное куда?!!
а тут турецкий банк, проценты нехилые.... "куплю жене сапоги"...