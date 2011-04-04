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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 115116117118
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 13:20

  cheburek3 написав:Так вы говорите, можно нести к ним,? А то я нfчитался за 2017 разговоров, что берут только с офиц работой, позвонил им в марте 18-го, сросил про 5к уе, без работы., так отшил парень, без всеяких колебаний. Или таки нужна какая справка? Квитанция о снятии депо в другом банке не катит?

Бамажка от ворушилина
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 17:00

  ruvex написав:
  Kripo написав:
  ruvex написав:Так припекло от безысходности?

альтернатива? Сейф бесплатный?

Ну если уже совсем некуда нести, в чем я субъективно конечно сомневаюсь, и если хочется пыжиться и доказывать, то любой вариант - вариант. Все зависит от собственной точки зрения на вещи.
Если вход за рубль, то выход точно не предвещает ничего хорошего.
Лучше уж на Мальдивы махнуть, исчезающее чудо света. :mrgreen:


электронщик на 3 недели взял отпуск - на все длинные выходные Мая хитрец, спрашиваю кудa? - девушка хочет со мной на Маврикий (это там рядом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B8%D0%B9 ), она уже там была, самолет 2000€ на двоих а там квартирку ну и типа дешево, все про все еще 1500€...
Ну, пристоили типа 3,5к€, а остальное куда?!! :wink:

а тут турецкий банк, проценты нехилые.... "куплю жене сапоги"...
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 21:35

Re: Байки про банки і не тільки....

  Kripo написав:а тут турецкий банк, проценты нехилые.... "куплю жене сапоги"...

Кстати про реально турецкие банки. Тут в начале зимы один деятель обзывал всех нехорошими словами и рассказывал какие замечательные проценты в турецких лирах и турецких банках, стабильные цены, тогда лира была около 3,7...
Стамбул. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Курс турецкой лиры в четверг упал до рекордно
низкого уровня в паре с долларом США после выхода официальных данных об
апрельской инфляции, которые оказались хуже ожиданий рынка.
В ходе торгов 3 мая курс лиры к доллару упал на 1,3%, до 4,2296 лиры за доллар.
По отношению к евро турецкая нацваюта подешевела на 1,6%, до 5,0731 лиры.
За последние два месяца курс лиры к евро упал на 10% к бивалютной корзине
(доллар и евро), сообщает агентство Bloomberg. С начала года лира дешевеет
максимальными темпами среди всех валют развивающихся стран, кроме аргентинского
песо: на 11,4% к доллару и на 11,3% к евро.
Рост потребительских цен в Турции усилился в апреле до 10,85% в годовом
выражении, максимума за четыре месяца, с 10,2% в марте. Аналитики в среднем
ожидали 10,5%.
Наиболее сильно подорожали жилье и услуги ЖКХ, транспорт, бытовая техника,
одежда и обувь. Рост цен на продукты питания замедлился с 10,4% в марте до 8,8%
в апреле, на цены на энергоносители увеличились на 12% после повышения на 8,3%
месяцем ранее.
Базовая инфляция (без учета продуктов питания, табачных изделий, золота и
энергоносителей) ускорилась с 11,4% в марте до 12,2% в апреле.
Вместе с тем цены производителей в Турции выросли в апреле самыми быстрыми
темпами с ноября - на 16,37% в годовом выражении.
komp
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 21:41

Уж сколько раз твердили

  komp написав:Тут в начале зимы один деятель ... рассказывал какие замечательные проценты в турецких лирах и турецких банках...
(С) Ніхто не знає майбутнього.
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 22:31

  komp написав:
Кстати про реально турецкие банки. Тут в начале зимы один деятель обзывал всех нехорошими словами и рассказывал какие замечательные проценты в турецких лирах и турецких банках, стабильные цены, тогда лира была около 3,7...

Тут Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість у этого деятеля просто бенефис - Турецкая феерия.
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 23:37

Re: Байки про банки і не тільки....

А за биозагранпаспорт есть кто онлайн платил на сайте ДМСУ? Вдруг КБ можно заработать...
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