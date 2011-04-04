Стамбул. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Курс турецкой лиры в четверг упал до рекордно

низкого уровня в паре с долларом США после выхода официальных данных об

апрельской инфляции, которые оказались хуже ожиданий рынка.

В ходе торгов 3 мая курс лиры к доллару упал на 1,3%, до 4,2296 лиры за доллар.

По отношению к евро турецкая нацваюта подешевела на 1,6%, до 5,0731 лиры.

За последние два месяца курс лиры к евро упал на 10% к бивалютной корзине

(доллар и евро), сообщает агентство Bloomberg. С начала года лира дешевеет

максимальными темпами среди всех валют развивающихся стран, кроме аргентинского

песо: на 11,4% к доллару и на 11,3% к евро.

Рост потребительских цен в Турции усилился в апреле до 10,85% в годовом

выражении, максимума за четыре месяца, с 10,2% в марте. Аналитики в среднем

ожидали 10,5%.

Наиболее сильно подорожали жилье и услуги ЖКХ, транспорт, бытовая техника,

одежда и обувь. Рост цен на продукты питания замедлился с 10,4% в марте до 8,8%

в апреле, на цены на энергоносители увеличились на 12% после повышения на 8,3%

месяцем ранее.

Базовая инфляция (без учета продуктов питания, табачных изделий, золота и

энергоносителей) ускорилась с 11,4% в марте до 12,2% в апреле.

Вместе с тем цены производителей в Турции выросли в апреле самыми быстрыми

темпами с ноября - на 16,37% в годовом выражении.