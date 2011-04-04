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cheburek3 написав:Так вы говорите, можно нести к ним,? А то я нfчитался за 2017 разговоров, что берут только с офиц работой, позвонил им в марте 18-го, сросил про 5к уе, без работы., так отшил парень, без всеяких колебаний. Или таки нужна какая справка? Квитанция о снятии депо в другом банке не катит?
Ну если уже совсем некуда нести, в чем я субъективно конечно сомневаюсь, и если хочется пыжиться и доказывать, то любой вариант - вариант. Все зависит от собственной точки зрения на вещи. Если вход за рубль, то выход точно не предвещает ничего хорошего. Лучше уж на Мальдивы махнуть, исчезающее чудо света.
электронщик на 3 недели взял отпуск - на все длинные выходные Мая хитрец, спрашиваю кудa? - девушка хочет со мной на Маврикий (это там рядом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B8%D0%B9 ), она уже там была, самолет 2000€ на двоих а там квартирку ну и типа дешево, все про все еще 1500€... Ну, пристоили типа 3,5к€, а остальное куда?!!
а тут турецкий банк, проценты нехилые.... "куплю жене сапоги"...
Kripo написав:а тут турецкий банк, проценты нехилые.... "куплю жене сапоги"...
Кстати про реально турецкие банки. Тут в начале зимы один деятель обзывал всех нехорошими словами и рассказывал какие замечательные проценты в турецких лирах и турецких банках, стабильные цены, тогда лира была около 3,7...
Стамбул. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Курс турецкой лиры в четверг упал до рекордно низкого уровня в паре с долларом США после выхода официальных данных об апрельской инфляции, которые оказались хуже ожиданий рынка. В ходе торгов 3 мая курс лиры к доллару упал на 1,3%, до 4,2296 лиры за доллар. По отношению к евро турецкая нацваюта подешевела на 1,6%, до 5,0731 лиры. За последние два месяца курс лиры к евро упал на 10% к бивалютной корзине (доллар и евро), сообщает агентство Bloomberg. С начала года лира дешевеет максимальными темпами среди всех валют развивающихся стран, кроме аргентинского песо: на 11,4% к доллару и на 11,3% к евро. Рост потребительских цен в Турции усилился в апреле до 10,85% в годовом выражении, максимума за четыре месяца, с 10,2% в марте. Аналитики в среднем ожидали 10,5%. Наиболее сильно подорожали жилье и услуги ЖКХ, транспорт, бытовая техника, одежда и обувь. Рост цен на продукты питания замедлился с 10,4% в марте до 8,8% в апреле, на цены на энергоносители увеличились на 12% после повышения на 8,3% месяцем ранее. Базовая инфляция (без учета продуктов питания, табачных изделий, золота и энергоносителей) ускорилась с 11,4% в марте до 12,2% в апреле. Вместе с тем цены производителей в Турции выросли в апреле самыми быстрыми темпами с ноября - на 16,37% в годовом выражении.
Кстати про реально турецкие банки. Тут в начале зимы один деятель обзывал всех нехорошими словами и рассказывал какие замечательные проценты в турецких лирах и турецких банках, стабильные цены, тогда лира была около 3,7...
Кстати про реально турецкие банки. Тут в начале зимы один деятель обзывал всех нехорошими словами и рассказывал какие замечательные проценты в турецких лирах и турецких банках, стабильные цены, тогда лира была около 3,7...
pret написав:На днях довелося спілкуватися з ощадом. Сказали що раз на 6міс будуть проводіти перевірку депо рахунків, і вибірково запитувати підтвердження походження коштів. Наразі звучить як байка з госбанки. Хоча ... хтозна ...
komp написав:Кстати про реально турецкие банки. Тут в начале зимы один деятель обзывал всех нехорошими словами и рассказывал какие замечательные проценты в турецких лирах и турецких банках, стабильные цены, тогда лира была около 3,7...
ну про перманентное падение лиры я ему тогда и напомнил (не люблю я этого - "а я же говорил"). К слову, не очень понимаю слепой веры в этот турецкий банк, с чего бы? Еще в польский там... Хотя его в Харькове нет, так что на повестке дня не стоит. "гречeско-киприотские" тоже стрёмные, хотя, у них там собственники поменялись фиг разберешь. В Харькове между прочим, кое-какие возможности отрубленны, например пытался в ОВГЗ выити - фиг, все одно надо с документами в Киев выезжать и там все подписывать. Забили...