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Argentina pushes interest rates to 40% to defend the peso
Foreign investors switch from emerging currencies to the dollar as inflation runs at 25% Argentina’s central bank raised the country’s interest rates to 40% on Friday, the third hefty increase in eight days in a continuing attempt to defend the slumping peso and put a lid on soaraway inflation.
On Thursday the bank lifted borrowing costs from 30.25% to 33.25%, having already raised them from 27.25% on 27 April. The peso has suffered with foreign investors moving their money from emerging market currencies into the dollar to benefit from the recent rate rises by the US Federal Reserve. However, in recent days nervous Argentinians have also been cashing in their pesos for dollars.
Argentina has come under pressure because of its slow economic growth along with one of the world’s highest inflation rates, which is currently running at an annualised 25.4%.
Kripo написав:электронщик на 3 недели взял отпуск - на все длинные выходные Мая хитрец, спрашиваю кудa? - девушка хочет со мной на Маврикий (это там рядом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B8%D0%B9 ), она уже там была, самолет 2000€ на двоих а там квартирку ну и типа дешево, все про все еще 1500€... Ну, пристоили типа 3,5к€, а остальное куда?!!
а тут турецкий банк, проценты нехилые.... "куплю жене сапоги"...
Ну вот совсем другое дело. Жить нужно сейчас. Тем более, что больше 6000, а "осталось" 2500 все равно не пристроить в одну помойку. А если оно со скрипом, то и не стоит того валидола на выхлопе.
Задолженность населения Украины по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства выросла до рекордного за последние годы значения – 42,7 млрд грн.
Об этом сообщил директор аналитико-исследовательского центра Институт города Александр Сергиенко, комментируя введение правительством с 1 мая новых критериев для получения населением субсидий от государства на оплату счетов ЖКХ.
"Долги населения за жилищно-коммунальные услуги стремительно растут. В 2017 г. задолженность выросла до 32,3 млрд грн., но самое ужасное происходило в 3 мес. этого года. По состоянию на 1 января было 32,3 млрд грн., в январе долги подскочили до 36,9 млрд грн., в феврале уже стало 40 млрд грн., а в течение марта стало 42,7 млрд грн.", - сказал он.
Как сообщалось ранее, задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в марте увеличилась на 4,6% к февралю, до 38,5 млрд грн. (без учета электроэнергии), по данным Государственной службы статистики Украины.
Украину назвали самой уязвимой страной среди развивающихся рынков
Рынки Украины, Китая, Аргентины, ЮАР и Турции являются наиболее уязвимы среди всех развивающихся стран с точки зрения потребностей в финансировании, достаточности резервов, оценки активов, качества институтов и торговой устойчивости. Об этом говорится в новом майском обзоре Института международных финансов (IIF).
В то же время активы России, Чехии, Колумбии, Бразилии и Филиппин менее подверженными таким рискам, пишет НВ.
Эксперты оценивали потенциальные изменения интереса инвесторов к активам emerging markets в условиях укрепления доллара, роста процентных ставок и усиления торговых споров.
Так, Турция, Аргентина, ЮАР, Украина и Индия испытывают самую высокую потребность в финансировании, полагают аналитики IIF.
Наиболее заметные улучшения в сравнении с прошлым годом, в том числе с точки зрения снижения потребностей в финансировании и повышения привлекательности активов, показала Индонезия. Ситуация улучшилась в Малайзии, Чили, Египте и Бразилии.
Больше всего ухудшились позиции Индии, что во многом связано с увеличением дефицита текущего счета ее платежного баланса. Сравнительное повышение рисков также наблюдается в Турции, Польше и Украине.
Kripo написав:электронщик на 3 недели взял отпуск - на все длинные выходные Мая хитрец, спрашиваю кудa? - девушка хочет со мной на Маврикий (это там рядом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B8%D0%B9 ), она уже там была, самолет 2000€ на двоих а там квартирку ну и типа дешево, все про все еще 1500€... Ну, пристоили типа 3,5к€, а остальное куда?!!
а тут турецкий банк, проценты нехилые.... "куплю жене сапоги"...
Ну вот совсем другое дело. Жить нужно сейчас. Тем более, что больше 6000, а "осталось" 2500 все равно не пристроить в одну помойку. А если оно со скрипом, то и не стоит того валидола на выхлопе.
Я вас простите не понимаю, 6000€ это откуда цифра? Это зарплата в месяц на двоих у них, (ну, ок - грязными) а пристраивать надо суммы в Украине, побольше этих вот 6к, и почему не в турецкий банк? типа надежно (фиг знает тока почему?!) и проценты неплохие. Знаете, вот к примеру 100к€ даже сейчас дают (в надежном банке) 3.200€ чистыми в год...
А это поездака на Маврикий!!! а если в гусарских, да в гривнах! Ээээx!
Панове, кто и что может сказать хорошего или плохого о таких банках как Агропросперис, Альянс и РвС (Respect with Stability), которые в наше время предлагают относительно высокие % ?
Кстати, хотел бы спросить у менеджеров форума, а почему для этих банков нет страниц в рамках обсуждения "Обслуживание в украинских банках", где народ мог бы поделиться своими опытом общения с этими учреждениями. Возможно, они маленькие, возможно недавно организованные, но неужели у них так мало заинтересованных вкладчиков?
godl написав:Панове, кто и что может сказать хорошего или плохого о таких банках как Агропросперис, Альянс и РвС (Respect with Stability), которые в наше время предлагают относительно высокие % ?
Кстати, хотел бы спросить у менеджеров форума, а почему для этих банков нет страниц в рамках обсуждения "Обслуживание в украинских банках", где народ мог бы поделиться своими опытом общения с этими учреждениями. Возможно, они маленькие, возможно недавно организованные, но неужели у них так мало заинтересованных вкладчиков?
Так есть же там ветки этих банков. Только их мало обсуждают, поэтому они смещаются вдаль. Ищите на следующих страницах раздела