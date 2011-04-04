Верховный Суд превратил Нацбанк в должника

Понедельник, 07 мая 2018 13:13 Автор Пальчевский Иван

Верховный Суд становится на сторону Фонда гарантирования вкладов физлиц в споре Нацбанка с временной администрацией банка «Финансовая инициатива» за гособлигации и выплаты по ним на 2,5 млрд грн. НБУ брал ОВГЗ в залог под рефинансирование, но забрал их с нарушениями. Верховный Суд уже решил взыскать с НБУ почти 1 млрд грн, но регулятор не хочет платить (укр.).





Проигрыш НБУ по всем фронтам



Национальный банк начал в Верховном Суде проигрывать Фонду гарантирования вкладов физлиц споры за списанные у неплатежеспособного банка «Финансовая инициатива» гособлигации внутреннего госзайма на общую сумму 2,5 млрд грн. Верховный Суд 12 марта и 16 апреля принял сторону ФГВФЛ и разрешил взыскать с НБУ суммарно 976 млн грн в пользу банка «Финансовая инициатива», который уже три года находится под управлением временного администратора.



Эта сумма состоит из полученного Нацбанком купонного дохода по двум сериям ОВГЗ, сумм от их погашения, а также прав на еще непогашенные облигации (подробнее см. таблицу). Госбумаги предоставлялись банком «Финансовая инициатива» в обеспечение кредитов рефинансирования НБУ еще в период «обычной» работы. После того как банк в июне 2015 года стал неплатежеспособным и перестал гасить кредиты, НБУ обратил взыскание на ценные бумаги в счет погашения долга.



Временный администратор не согласился с тем, как НБУ провел эти операции, и пошел в суд. Администратор выявил, что взыскание прошло с нарушением пункта 2.2.4 договора залога. НБУ должен был продать эти бумаги третьим лицам. И только в случае провала торгов НБУ получил бы право приобрести их в собственность по справедливой стоимости. Но, как выяснил суд, НБУ не рассылал торговцам аукционные предложения по покупке ОВГЗ, а сразу забрал их себе.



Как сообщал FinClub, ФГВФЛ в 2016 году выиграл в суде первой инстанции все шесть споров по облигациям внутреннего госзайма на сумму 2,5 млрд грн. Но НБУ не соглашался с решениями Хозсуда Киева и оспаривал их в апелляции. Два дела уже рассмотрены Верховным Судом, а еще два дела будут изучены через неделю. Суд, рассмотрев в марте-апреле две кассационные жалобы НБУ, удовлетворил их лишь в части отсутствия у НБУ необходимости платить 3% годовых на выплаченные средства и инфляционные потери. Это позволило НБУ сэкономить 5,925 млн грн.



............